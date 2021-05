當中共慶祝建黨一百年,宣稱百年奮鬥成功帶領偉大民族復興時,相信陳獨秀、毛澤東等人也會從墓中激動得彈起來,共產黨的革命理想,為何忽然由世界無產階級解放,變成了民族復興,馬克思不是強調工人無祖國嗎?除了荒腔走板的革命民族主義,百年奮鬥的中國成功故事,一派自吹自擂,中共的所謂偉大民族復興,其實是阿Q式精神勝利法,以戰狼外交打嘴炮,撩交嗌,然後出口轉內銷,刺激強國小粉紅亢奮。

日韓崛起 成功佔西方人心

這不難理解為何中共的所謂強國崛起,會同時迎來西方國家的聯合圍堵,因國民對中國的負面印象不斷上升。中共一貫以東西方競爭角度去詮釋,認為東升西降,導致西方國家心理失衡,也認為他們不想東方壓倒西方。實情是否這樣呢?亞洲的現代化,並非始於中共強國崛起,八十年代日本及四小龍起飛,西方國家不單止沒有仇視日本、南韓、台灣、新加坡及香港,日韓文化更先後打入國際,首先是日本設計、動漫及飲食文化,然後到近年韓國流行音樂、電影、電視崛起。我們鮮有聽聞日本人及韓國人說西方亡我之心不死,阻止偉大的日韓民族復興。日韓的成功,不在於硬實力,其實在於軟實力文化輸出,攻佔了西方人心,成為cool的代表。

今日介紹一本關於日本軟實力的作品《日本的滋味》,英文原作叫《The Untold History of Ramen: How Political Crisis in Japan Spawned a Global Food Craze》。此書是講述近百年日本拉麵發展史,研究拉麵怎樣從中華食品發展成日本傳統料理,作者George Solt分析一碗小小的拉麵演變成國族象徵的歷程,當中背後蘊含了文化的移植與再創新。

外來身世 適應轉變冇包袱

拉麵不是日本料理,直到戰後,美國為協助日本重建並圍堵中共,麥克阿瑟將軍以小麥作為糧食援助,大量傾銷至日本,拯救日本免於饑荒與營養不良危機,1960年代日本進入經濟快速成長,拉麵店普及,成為男性上班族下班後的避風港,經營小型獨立拉麵店也因此成了脫離受薪生活的創業首選。1980年代以後,日本從製造業轉向服務業,拉麵也在新興消費文化下成為全新的產品,政府推動內循環,鼓勵國民在日本各地旅行,在鐵路公司及電視節目催谷下,各地特色拉麵成為「名物」,博多、九州、東京、北海道風味人為地創造出來,作者指出在拉麵的演進史中,最值得注意的是,由於拉麵的外來身世,反而沒有壽司傳統食品的文化包袱,更能適應社會變遷,文化形象也能因應不同需求而出現演化與重建。1990年代拉麵進一步本土化並走向工藝化,強調師傅傳承及背後製麵哲理,造型更出現新變化,暖簾顏色與工作服和禪宗文化結合,「拉麵形象」呈現了徹底的去中國化,完成了向日本國民料理蛻變的最後階段。

拉麵步入全球化,人工地建構出充滿日式文化符號的料理,外國年輕人認識的「日本」形象,已經不再是浮世繪歌舞伎,而是聲、色、味俱全的飲食體驗。拉開趟門,聽到吆喝聲,既時尚又充滿日式趣味打扮的拉麵師傅,在開放廚房內專門製作,到一碗熱騰騰的拉麵奉上,最後把湯飲光,放下大碗,終於完成了日本感觀之旅。

這就是日本的軟實力,中國望塵莫及!

劉細良