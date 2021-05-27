當中共慶祝建黨一百年，宣稱百年奮鬥成功帶領偉大民族復興時，相信陳獨秀、毛澤東等人也會從墓中激動得彈起來，共產黨的革命理想，為何忽然由世界無產階級解放，變成了民族復興，馬克思不是強調工人無祖國嗎？除了荒腔走板的革命民族主義，百年奮鬥的中國成功故事，一派自吹自擂，中共的所謂偉大民族復興，其實是阿Q式精神勝利法，以戰狼外交打嘴炮，撩交嗌，然後出口轉內銷，刺激強國小粉紅亢奮。

日韓崛起 成功佔西方人心

這不難理解為何中共的所謂強國崛起，會同時迎來西方國家的聯合圍堵，因國民對中國的負面印象不斷上升。中共一貫以東西方競爭角度去詮釋，認為東升西降，導致西方國家心理失衡，也認為他們不想東方壓倒西方。實情是否這樣呢？亞洲的現代化，並非始於中共強國崛起，八十年代日本及四小龍起飛，西方國家不單止沒有仇視日本、南韓、台灣、新加坡及香港，日韓文化更先後打入國際，首先是日本設計、動漫及飲食文化，然後到近年韓國流行音樂、電影、電視崛起。我們鮮有聽聞日本人及韓國人說西方亡我之心不死，阻止偉大的日韓民族復興。日韓的成功，不在於硬實力，其實在於軟實力文化輸出，攻佔了西方人心，成為cool的代表。

今日介紹一本關於日本軟實力的作品《日本的滋味》，英文原作叫《The Untold History of Ramen: How Political Crisis in Japan Spawned a Global Food Craze》。此書是講述近百年日本拉麵發展史，研究拉麵怎樣從中華食品發展成日本傳統料理，作者George Solt分析一碗小小的拉麵演變成國族象徵的歷程，當中背後蘊含了文化的移植與再創新。

外來身世 適應轉變冇包袱

拉麵不是日本料理，直到戰後，美國為協助日本重建並圍堵中共，麥克阿瑟將軍以小麥作為糧食援助，大量傾銷至日本，拯救日本免於饑荒與營養不良危機，1960年代日本進入經濟快速成長，拉麵店普及，成為男性上班族下班後的避風港，經營小型獨立拉麵店也因此成了脫離受薪生活的創業首選。1980年代以後，日本從製造業轉向服務業，拉麵也在新興消費文化下成為全新的產品，政府推動內循環，鼓勵國民在日本各地旅行，在鐵路公司及電視節目催谷下，各地特色拉麵成為「名物」，博多、九州、東京、北海道風味人為地創造出來，作者指出在拉麵的演進史中，最值得注意的是，由於拉麵的外來身世，反而沒有壽司傳統食品的文化包袱，更能適應社會變遷，文化形象也能因應不同需求而出現演化與重建。1990年代拉麵進一步本土化並走向工藝化，強調師傅傳承及背後製麵哲理，造型更出現新變化，暖簾顏色與工作服和禪宗文化結合，「拉麵形象」呈現了徹底的去中國化，完成了向日本國民料理蛻變的最後階段。

拉麵步入全球化，人工地建構出充滿日式文化符號的料理，外國年輕人認識的「日本」形象，已經不再是浮世繪歌舞伎，而是聲、色、味俱全的飲食體驗。拉開趟門，聽到吆喝聲，既時尚又充滿日式趣味打扮的拉麵師傅，在開放廚房內專門製作，到一碗熱騰騰的拉麵奉上，最後把湯飲光，放下大碗，終於完成了日本感觀之旅。

這就是日本的軟實力，中國望塵莫及！

劉細良