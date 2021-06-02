關於《黑白魔后》（Cruella），我最有興趣的，不是電影本身，而是一則花邊新聞：Emma Stone投訴，迪士尼近年下了禁煙令，電影角色可以放火燒人，但不可以煲煙。於是，扮演Cruella，癲得，喪得，拎起煙斗就唔得，讓她演得甚為吃力。

一葉知秋。新一代Cruella，不吸煙，已經很小事，愛護小動物，絕對沒有傷害斑點狗，才離譜。甚至還說出金句：世界需要奸角，我不介意，我咪做囉。原來是我們太愚昧，一直怪錯好人。自從發現將動畫經典翻拍成真人版，大有市場，迪士尼越來越沉迷。嫌正正經經搬字過紙太沉悶？它愛上顛覆大眾的傳統觀念。在《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent），睡公主個對頭竟然是個給男朋友出賣的可憐賢妻，跟睡公主情如母女，睡公主個父王才是大奸狗。情況，有點似近年改編《三國演義》的影視作品，一定把曹操寫到有情有義，劉備才是奸險小人。《黑白魔后》寫到Cruella跟隨從Jasper和Horace原來是由小到大相依為命的知己好友，甚至Pongo和Perdita兩隻斑點狗主角也由她親手送出，就不只追上潮流，簡直是瘋狂。也不及韋家輝一半。

是忠是奸 觀眾痛恨又同情

把奸角變成正義主角是為了滿足觀眾口味？以前，世界好像比較簡單，非黑即白，關德興一定忠，石堅一定奸。到《誓不低頭》，鄭少秋係忠，曾江係奸，也應該沒甚麼異議。現實當然複雜得多，所以我最愛《新紮師兄》，劉青雲明明是個好警察，一跛，變成殺手，正道容不下發圍，只可投靠偏門；關禮傑明明是個怕事廢人，在性慾望之前，又會勇猛到呃走梁朝偉個張曼玉。這才符合人性。到《大時代》，你說鄭少秋究竟是忠還是奸？立體到你可以對丁蟹非常痛恨同時又對他投放無限同情。以上劇集，全部出自韋家輝手筆。

韋家輝比迪士尼行前二十年。亞視出品《世紀之戰》，是非官方認可的《大時代》延續篇。竟然完全反轉《大時代》的設定，說到劉松仁個角色方進新原來是個大壞蛋，鄭少秋是劉青雲親生老竇，一夜覺醒改邪歸正。當年，太前衞，不是個個觀眾接受到。今日再看，大家接受過近年的訓練，敢說必定看得出另一番感受。嫌劇集太長篇，不妨重溫一下兩齣《單身男女》，也有異曲同工之妙。韋家輝真神人也。

真有訓練過㗎，你看《黑白魔后》，根本在鼓勵人類忠於自己的壞。Cruella一出世，一邊頭髮黑，一邊頭髮白，路人行過都覺得可憐。Cruella的阿媽，只不過普通師奶一名，像你阿媽。你阿媽會買一支美源髮采，把你的白頭髮染黑，讓你能夠跟同學差不多模樣，平平凡凡在學校過活。Cruella阿媽沒有。阿女因為造型獨特而被同學欺凌，連校方也看她不順眼？她情願帶女兒由小鎮逃到大城市倫敦，讓她有機會特立獨行，讓她有機會做個時裝設計師實現夢想。戴頂帽遮住黑白頭髮低調行事，只不過是應酬世界的權宜之計，從來不是終極目標。

長大後，Cruella曾經以為滿足亡母心願，需要做個所謂的好人，做一個聽教聽話備受上司賞識的打工仔，以便跟兩位青梅竹馬開開心心過日子。不過，她很明白，要她戴上假髮戴上眼鏡，做個別人眼中的好人，只不過為了滿足別人的期望。不是自己的。要做到自己想做的事，某程度上，注定要做一個所謂的壞人，下一些身邊人不能理解的決定。於是，她在往後日子，只能夠把逆來順受的Jasper和Horace視作隨從，其實很合理。因為，她的朋友，已經變成男扮女裝的古着店老闆，一個同樣勇於對抗打壓的同道中人。

做好人難 大條道理忠於自己

如果，在電影中，有人吸煙，教壞細路，不夠合家歡，所以要一刀切趕盡殺絕。我覺得這種把奸角漂白的意識，才真真正正需要家長指引。看《古惑仔》，覺得鄭伊健很有型，於是模仿，也只不過停留於模仿他的動作，未必認同他的行為。看《黑白魔后》，卻是完全將所有犯罪美化。我看完，我的確學不到吸煙，但我會錯覺只要忠於自己便大條道理遇神殺神遇佛殺佛。已經不只由Emma Stone飾演的「壞」，帶出類似思想，由Emma Thompson飾演的「更壞」，簡直似說教似洗腦。好人難做，大家明白的，至少在成年後才覺悟吧，不用年紀輕輕已經學懂自私的好處。何況，這種解釋壞人原來是好人的工程，可以無窮無盡：《睡公主》的奸角，在《黑魔后：沉睡魔咒》，是個好人；《黑魔后：沉睡魔咒》的奸角，成魔之前，也總有善良之處。同理，在《黑白魔后》，Emma Thompson被塑造到天生邪惡，如果再拍前傳下去，是否又要顯現她的無辜，做盡壞事也值得同情？沒有家長指引，很容易讓小朋友以為所有惡行也罪不至死。儍啦，有些人，三十二年前的今日，夠痛心疾首，又發聲明又籌款，好似好好人。今日，變成甚麼？真係值得原諒？

雖然，有家長指引，個指引，可能才是最邪惡。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑