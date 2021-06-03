一陣風，看着鄰居的戶外大葉盆栽吹翻在地上。吃過晚飯回家，原來窗前遠觀的洋紫荊都冧了，橫亙行人及車路上，如果我當時走過，會走得近一點，還是會遠一點？

一星期前，已經看到另一棵大樹被鋸走了。突然間，好像生活跟社會，一切都像前無去路，後有追兵。我知道，再說下去，不會有好的思緒。一個人，愛怎樣敍述，愛敍述甚麼，就是一個人本來的面目與內容。

被囚的人相信 終會超越高牆

假日晚上，在短短駕車回家的路程上，聽了兩段令我神經繃緊觸動的電台主持說話。第一個，本來平心靜氣，以為自己會不帶偏見，像以往在親人車子上，一直聽下去，誰知，意外地，大氣電波被用作主觀的批評外國傳媒，只聽了兩句，便立即轉台。

跟着是聽到薯片叔叔介紹Frankie Avalon情歌《Why》， 如他說，是五十年代，愛來愛去的內容，我又選擇tune台了，幾分鐘後，忽爾又tune到薯片講下一首歌，這一次，我被抓着了。他說的是六十年代Bob Dylan寫的《I Shall Be Released》，還抽出幾句歌詞，逐一解釋。

「Yet I swear I see my reflection

Somewhere so high above this wall

I see my light come shining

From the west down to the east

Any day now, any day now

I shall be released」

我不能夠完整的把他的說話默寫出來了，他播這歌的原意也不好胡亂詮釋。只能說，當時有強烈感覺：薯片，你好大膽，也好有趣，幾年前所做一切形象工程，在我來看，全不及這一晚。他用一把冇台型冇感情的AO聲線，像他年年月月不帶情感的聲線做節目，他說Bob Dylan這首歌，被視為講述當時社會不公義的歌，令人民好似困在牢籠裏面。但被囚的人，相信自己的身影，終會超越高牆，希望將會到來。他說得像一杯開水，飲下去的味道，看人了。

沮喪日子大事 得用智慧整理

當你看到身邊的人被囚，心中是希望大家有天都能被釋放，因為，今天大家都在有形無形中被囚禁。那是實質的社會現實形勢而非福柯（Foucault）關於監獄式控制的哲學。不過，我是不太懂得這首歌，問老朋友，一晚過去，我以為不會回覆了，不回覆的原因是為甚麼呢？腦裏有很多猜想。在翌日趕交稿時候，老朋友卻又傳來YouTube一條這首歌的片子，片子引旨寫着：「Dedicated to all those who are in prison or are prosecuted for defending freedom.」我笑了，雖然click入內容其實很神傷。

對人對事，經常懷疑，主要因為職業。我想，在世走到最後一分鐘，我都不會是那種能夠死心塌地的人。懷疑，因為是女人，懷疑，因為是記者。觸覺可以錯，求證一定要真。在香港沮喪的日子，看真實的一幕一幕，有限的時間，我們得用智慧去整理遠遠近近的重要事情。

在法庭上，陳皓桓（Figo）宣讀認罪不求情的宣言前，坐近他的被告之一楊森，一直細心提點他所有程序步驟，讓人心暖。而他發出的內容，跟當庭宣讀的，好像有一點點不同。例如，他說公民抗命，和平遊行，是因為不希望香港淪為鴉雀無聲的城巿。往後，我放棄即場筆錄，因為，他清晰交代這兩年社會發生的事情，來龍去脈，陳述立場，簡單有力，在回憶中被觸動了，我開始好奇留意庭上的人的反應。當他提到1917年爭取女性投票權的愛麗斯保羅發起公民抗命，最終被判七個月監禁後，戴着口罩的女法官，用手拉一拉口罩的上方。可以怎樣詮釋這動作？

末段，Figo又說，「感謝法官閣下耐心聆聽，亦感謝前輩們同行，願閣下與所有市民一生平安，願榮光歸香港。」我不由得望向鄰座幾位有家人在囚的優雅姊妹，以為可以偷偷看一下她們的表情，誰知，其中兩人也一同望向我，四目與兩眼交投，女性的敏感，由心而發，一切，盡在不言。

無情感的聲線 實有無限寄意

在這個時局，說話的感情，有好多種，像無感情的薯片演繹，其實可以是無限寄意。而說話的方式，也有好多種，像法庭內給Figo的掌聲，如波濤洶湧在叫好。我一直想，為甚麼Figo少提家人，口裏曾牽掛的，卻是死去的愛犬？

看何俊仁寫的書，他在一個訪問中，說到在政界裏，有「沙煲兄弟」，也有「紅顏知己」，他看每一個朋友都是難得的，「但未必有很多人能夠了解整體的我」。看着這麼多政治人物入獄，沒有誰不感到難受。重讀他字裏行間，彷彿那高高的身影，真已翻越圍牆，讓牆內牆外的人，感覺療癒，心靈釋放。而遠遠彼邦的同道，也送上祝福，還豪邁地真呼老友之名：「高佬仁。」

冼麗婷

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