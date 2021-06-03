近月內地「知乎論壇」上某網民發帖倡議「躺平主義」，號召90或00後青年，以「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費、不奮鬥」的「六不主義」，實行「維持最低生存標準，拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸。」這種拒絕受物慾支配人生的論調，得到了熱烈的響應，驚動中南海高層，引來中央宣傳部反擊，《光明日報》及新華社等黨媒發表批判文，指年輕人「認命可以，躺平不行」，譴責躺平主義是「毒雞湯」。

中共建黨百周年，官方宣傳是維護紅色江山，活用紅色資源、紅色基因，要求年輕人維護社會主義優越性，躺平主義的出現，正好是對紅色基因唱反調。

站不起跪不得 惟有躺下

對人生沒期望，站着不行，因為黨天天監控言論，刪貼事小，動輒拘留，跪着做紅色打手小粉紅？也不想，因為實在太反智，站不起跪不得，於是惟有躺下，這是一種抵抗紅色基因的態度。黨號召年輕人努力奮鬥，為偉大民族復興而努力，意識形態上做個緊隨黨中央的積極分子。但現實上是社會貧富差距嚴重，階級流動下降、國進民退、民企萎縮，黨本位操控一切，能夠拉上關係的官二代富二代，創業騰飛，賺錢容易，沒有地位的變成了「韭菜」，即官方剝削「割韭菜」受害人。在大城市平均月賺六千多元，付房租已經去了一半，還結婚生孩子，想也不用想。與其奔波勞碌996，朝九晚九一星期六天工作，倒不如從降低欲望入手「躺平」。在官方需要擴大內需應付貿易戰影響時，躺平主義的「不消費」自然被視為影響國家安全。

早在躺平主義出現前，內地年輕人已經流行「佛系」生活態度，凡事不強求，降低貪慾，與躺平主義一脈相承。今天介紹一本在內地流行的作品《佛系：如何成為一個快樂的人》，作者是日本「東大名僧」佛教學堂「興道之理」負責人草薙龍瞬，畢業於東京大學法學部，宣揚佛教義理助人改善生活，稱為「帶來幸福的實用性佛教」。

煩惱根源 被認可的慾望

作者認為人之所以不快樂，是因為心靈太多不必要反應，產生煩惱，而煩惱是不能完全擺脫的，所以大家需要理解煩惱。人與動物最大分別，是所需的食、色、生存、睡覺、快樂、放鬆之外，還有「被認可」的慾望，也是人一切苦惱根源。我們從小到大，就被教導要同人競爭，不斷取勝，不斷得到別人認可，這已經超越了「物慾」。

躺平主義所指的不買車、不買樓、不結婚、不生仔及不消費，是因為看到這些物慾背後，是渴望取得別人認可，代表自己爬上了中產階梯，代表自己在競爭中勝出。但內地粗放式經濟成長後，社會流動開始停滯，「被認可」的苦惱會將很多人壓垮，於是索性放棄競爭。作者認為放棄競爭不是辦法，因為現代社會無法逃避，所以有另一種選擇：以正確的動機來面對競爭，認清自己過度的求勝慾望，產生妄想。如果我們能以慈、悲、喜、捨四種用心，參與競爭，即期望別人的幸福、理解他人的悲傷、痛苦及快樂，懂得捨棄，原諒他人，放手過去的回憶和憤怒。這四大用心去指導生活，就不會害怕競爭帶來的沉重壓力。

佛系的快樂人生，比躺平主義更能解決激烈競爭下的苦惱。

劉細良