自己首次超越海拔4,000米高度，是沙巴的京那峇魯山（也稱神山），婆羅洲最高峯，地質地理分區上，也是東南亞最高峯。景色壯美，登頂之路不算困難，氣候也相對溫暖，是不少人「初登高山」的目的地。婆羅洲的吸引之處，不止於高山，對於忌水的我來說，海底美景不及原始熱帶雨林。廿多年前第一次到訪沙巴，團隊活動，除了主打的神山登頂行程，餘下多是一般觀光性質，第二次是幾位相熟山友組隊，自訂行程，多了探索熱帶雨林的機會。

為方便交通住宿及許可證等安排，行程中的登山部份，還是拜託當地旅行社。從阿庇驅車往神山公園閘口，只需兩小時，很多人會選擇清早出發，直接到閘口後立即開始登山，既然包了團，我們另有打算，不急於即日登山，神山腳下是大片雨林，中途隨時停車探遊，也很方便。

闖熱帶雨林 壯觀瀑布現眼前

導遊Jesse是位有華裔血統的年輕人，曾留學英國，本身也熱愛登山探險。熱帶雨林蘊藏豐富生態，同時亦潛藏危險，我們不是探險式的深度遊，為了盡量多感受，Jesse私下給了一些一般觀光團不會推薦的建議，安全，但會辛苦一點。

我們到了公園大門，但沒有停下，繼續往波令（Poring）溫泉進發，那裏有過去為植物學家觀測雨林生態而搭建的樹頂吊橋系統，現已成為觀光設施。因為正在維修，設施只開放小部份，Jesse建議不如直接在地面入探附近的雨林。4公里長的森林步道，其實只有初段Kipungit遊樂區內的路迹比較清晰平緩，餘下3.3公里，近似荒徑，陡峭、濕滑、泥濘，一般遊客卻步。

Jesse一直在提醒大家小心無處不在的吸血螞蝗（水蛭），Kipungit有座小瀑布和清涼水潭，也只能望潭興嘆。林中傳來白頂鵲鴝的動聽歌聲，婆羅洲常見的特有種，被譽為「雨林最佳歌手」，此區雀鳥品種多達300，是個觀鳥勝地。途中經過一座巨岩下的蝙蝠洞，上百蝙蝠掛在洞頂，Jesse開始講述當地土人被困雨林時，如何利用帶鈎刺的藤蔓捕捉蝙蝠充飢的方法，血腥，卻是雨林求生之道。

陽光普照，林底下卻陰暗如雨天，樹葉上不少蟬蛻，小時候看中醫，藥包中總看見一兩隻，不過更吸引目光的，是各種叫不出名字的野生蘭花，當中有自己熟悉的，例如白花蝦脊蘭。

近兩小時的叢林穿越，120米高的Langganan瀑布終於展現眼前，瀑下涼風陣陣，水氣氤氳，可惜回程需時，加上要繼續趕路，瀑下逗留15分鐘，便開始回程。把握時間，因為是次沙巴之旅，還有一個期望：親睹世界上最大的花「大王花」。

大王花是寄生植物，沒有根莖和葉，花的直徑可達1.5米，鮮艷奪目，無固定花期，無法人工栽培。它以細胞形式寄生在藤蔓宿主的重要組織上，吸取營養生長，12至15個月才開花，花苞也要歷經7個月才會開，花期只有7天，短期停留的遊客，能看到的機會極低。

與大王花無緣 為後代藏新基因

擔布南（Tambunan）的大王花保護區跟登山口有點距離，那裏的大王花中心也太商業化，看到開花的機會不比野外高，Jesse建議沿途留意農民豎立的牌子，機會反而較大。大王花很多時候開在私人土地，地主不會放過發財機會，定會在附近路邊搭個攤子招徠遊客，收費賞花。

也許我們的運氣已經用在壯觀的Langganan瀑布，又或者留給之後神山登頂時的極佳天氣，除了博物館的模型外，沒有機會一睹這世界最大的花。其後收到Jesse寄來一張他拍到的大王花照片，總算聊補失望之情。

近日看到有關大王花的最新研究，植物學家發現它一些有趣的特質——會從宿主植物偷走有用的新基因，也遵循其他寄生植物的趨勢，大量清除被認為是植物存活的重要基因。作為寄生植物，基本上已把新陳代謝的工作全數外包，因此也不再需要一株獨立植物應有的細胞，這很合理，但同時又偷竊貯藏新基因，難道是為後代未雨綢繆？

寄生物種放棄獨立存活，這種進化途徑，是適應環境，偶發變異，物競天擇，用進廢退，沒自主可言。但作為有選擇的人類，明明有能力而放棄自力更生，甘作附庸，卻難理解。

Daniel-C

好山愛水的城市野人