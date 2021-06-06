踏入6月，嶺南水果開始陸續應市，荔枝龍眼這些「大路」水果都略略談過了，不如說說一些在香港開始被遺忘的水果，第一個就揀剛剛應市的李子吧。

李子的栽培歷史悠久，跟梅、桃、杏、櫻桃都是薔薇科李屬（或梅屬）之下的家族成員，共同特徵就是果子上有一縫合線和內裏藏有一顆樣子相似的果核，是一種典型的「核果植物」。

李屬果子分佈甚廣，也雜交培育成很多不同的栽培品種，例如歐洲的西梅、美國的布冧、北京的水蜜桃、土耳其的杏李、加拿大澳洲的車厘子（櫻桃），還有數不清的新品種在發展培育中。經年改造培育之後，不同品種的李屬果子差異更大，能廣泛適應北方到南方的氣候，不過，依然以北方溫帶的溫差與日照更為適合生產優質的品種，好的南方品種就較為稀缺，特別是在潮濕悶熱的亞熱帶地區，廣東的南華李和三華李應該是少有的南方代表了。

十幾年前從一位老師傅余叔手上取得兩株南華李的苗木，但無知的我把它們種了在水溝旁邊，水份太多導致枝葉旺而掛果少，後來把水溝封掉，掛果情況才得以改善，特別今年遇上乾冷又日照猛烈的冬季，李樹早了大半月開花，雪白的花簇盈枝滿瀉，引來大量的報喜斑粉蝶來訪，也成為早春時農友們留影的地方，成為了農場今年的焦點植物。不過，花旺也不一定滿果，花開過後如遇上連綿陰雨，掉果的情況便會非常嚴重，所以大多數的李園梅圃都建在山上向南開陽的坡地，一方面能接收更多冬日早春的日照，另一方面坡地的排水較好，小氣候也較為乾燥，對於有爭春開花特色的薔薇科果樹來說，是最好不過的地理環境。時也命也，我那一株可憐的李子樹也只有將就在小小的農莊內生存，待撞上如今年的個別天氣才能吐氣揚眉，大放異彩。

今年的李花在2月（陽曆）提早盛開，加上陽光燦爛少雨的春季，李子在5月尾已可以採收，而且果實纍纍，上星期連陣驟雨把李子打了不少下來，農友們都不避諱瓜田李下之嫌，彎腰執拾者有之，伸手採摘者有之，繼打卡之後又可嚐新，快樂非常。其中一位農友梁太是個「老上水」，父母六七十年代在上水最旺的新康街開雜貨文具店，她回憶起父母每年春夏之間，會到河上鄉古洞一帶收購毛桃李子青杧果等等，漬在大大的玻璃缶中發售，是非常不錯有賺頭的買賣。

涼果蜜餞成出路

不過，想賺錢也要出品好吃才成，內裏乾坤也有講究，首先要有相熟的果農關係才能留到好貨，另外就是清洗修飾的人工不少，要逐一把果子剝皮和削去壞掉的部份，梁太小時候就最怕這沒完沒了的工作，跟着是搓鹽出水，最後是調校糖醋液漬浸，風味如何就全看製作者的工夫手勢了。涼果蜜餞是李子的一大出路，我家福建古田也有一種叫油奈的大李子，也是以製果乾果脯為主，鹽漬曬乾後作為涼果，比廣東的涼果較為潤澤軟熟，但遜於酸甜之味，母親回鄉返港時必帶回一大包，再以糖醋漬浸，這是她老人家最愛的蜜餞果脯。

近年我見會賣南華李的水果檔越來越少，更絕不見於超市之內，相信已被現代的香港果商打進「老土保育類」的水果系列，只有老區或新移民較多的地方才略有市場，果商現在都傾向售賣美國的布冧、桃駁李、恐龍蛋之類品質穩定，肉厚味甜，美觀又耐擺放的李子，它們雖然跟南華李的英文名也是「plum」，但身份地位就大不相同了，永遠一顆一顆、漂漂亮亮的展示在檔前，而南華李就要成籮的躲在後方，靜候我這些古早酸甜口味的老傢伙去發掘。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。