攝影是光影的藝術，然而很多人拍攝時會刻意避開隨行的影子，彷彿它會破壞照片的和諧與美感。攝影藝術家蘇慶強則以影子代替自身，向周圍的事物及照片的觀者打招呼，藉着影子說哈佬。

揮手打招呼，看似再日常不過的事情，經歷2019年的社會事件及去年爆發的疫症後，人與人之間的關係變得比較疏離，連舉手說聲「哈佬」也變得不容易。過去一年多來，蘇慶強也感同身受，與朋友減少見面及聯絡而產生的疏離感，反而成為他新作品的靈感。他漫遊在街頭，一手拿着相機、一手舉起姿勢，以影子代替聲音，向日常事物say hello。

訴求還是打招呼 觀眾解讀各不同

「以前人們覺得影子是人的靈魂，人在死亡之後會變成一個影子。」在這系列作品中，蘇慶強以自己的身影象徵着靈魂與思想，透過舉起特定手勢與周遭事物重叠在一起，從而與物件進行交流，抵抗疫下的疏離感。在展示作品的同時，某程度上也是在向觀者打招呼，在疫症時空下，這些影像應運而生，顯得別具意義。

蘇慶強善於利用攝影觀察及記錄對事物的看法，十年前的展覽《物質輪迴》，他拍攝祭祀過後被棄置的物件及食物，賦予這些物質嶄新的意義。在這系列自拍影像中，同樣蘊含另一重意思。在2019年的社會運動中，伸出五指的手勢成為「五大訴求」的象徵，照片中張開手指的動作，難免令人有所聯想，他不直接道明用意，畢竟每個人對於感受相片的「刺點」或解讀方式均不盡相同。

然而比較明顯的是，攝影師的影子與牆上或地面的痕迹融為一體，形成一種有趣的互動。有時他的影子像戴着防毒面具、有時像一位長髮女子、有時更與周圍的物件對影成雙人，這些照片不論對觀者或攝影師而言，均需要一定的想像力。不僅如此，影子也衍生出新的象徵意義，在其中一張照片中，舉起手勢的影子似曾相識，恍如國家領導人揮手的動作。

盧亭魚人神話 添翅膀象徵希望

在另一幅相片中，蘇慶強原本被地面的污迹吸引，覺得像一個日本武士，「走近之後，當它與影子重叠時，彷彿是盧亭魚人的身影。」盧亭是香港神話人物，傳說是東晉時期叛將盧循的下屬，後來兵變失敗後逃到大嶼山，因修煉「黃天大法」而化身半人半魚，變成盧亭魚人。傳說中的逃難與現實中的香港歷史，不無相似之處，賦予照片另一層意義。攝影師為影子加上一片綠色植物，好像添上翅膀，象徵着希望。

最初創作時，他僅拍攝手部的影子，後來慢慢過渡至半身或全身的身影，好像他正慢慢更投入創作中，也顯示出他心路歷程的轉變。在陰霾的氛圍下，他憶起捷克攝影師Josef Sudek的影像，這位「布拉格詩人」透過獨特的光影為日常事物賦予詩意的表達，以撫平戰爭帶來的傷痛。對蘇慶強而言，同樣有異曲同工之處，每逢夜晚心情較沉重時，他總會外出拍攝，儘管某些照片的拍攝動作頗為辛苦，但拍攝的過程彷彿向周圍的事物傾訴心事，從而有種療癒的效果。

哈佬：你好嗎？

日期：即日至7月4日（需提前預約）

時間：11am-1pm, 2pm-6pm（星期二至日）

地點：光影作坊（石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-02）

顯影

IG:photogstory

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