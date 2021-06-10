民建聯日前舉辦首屆「政道」治政理念研習課程，培訓「治港人才」，煞有介事地邀請特首林鄭月娥及中聯辦副主任何靖任開學禮主禮嘉賓，林鄭親自落場授課，題目為「為政之道——從宣誓說起」，可惜教授管治之道變成訴苦大會；林鄭呻自己「預咗一世被制裁」，又話做特首令自己斷六親。

全國政協常委何柱國在電台節目《光明頂》反駁，狠批她缺乏視野，不聽勸告，堅持修訂逃犯條例，不僅令她本人被制裁，也連累香港無辜受制裁。他指林鄭「講來講去都係嗰三幅被，即係佢自己點威啊、點辛苦嗰啲乜乜嘢」。他形容林鄭喊苦似「粵語殘片」，其實是「自己攞嚟」，不聽勸告、自把自為所致。林鄭自以為是，目中無人，早已傳遍官場，人所共知，今日忽然變咗「難為了家嫂」，無他，只是為了角逐連任博同情。何以一個曾以「好打得」為人認識的AO精英，今天淪落到要向一直瞧不起的民建聯獻媚扮可憐？

愚蠢之壁 自動遮蔽不想知資訊

今日介紹一本認識林鄭這種「香港精英」的讀本，書名叫《就你最聰明！：走出畫地自限的傲慢與偏見，Big 4資深顧問的職場心理學》，作者是日本企管顧問安達裕哉，他開始工作時十分希望「盡可能想和腦袋靈光的人一起工作」，所以就以這樣的原則在選擇工作。因為抱着這樣的想法，所以作者多數負責的是「看似很聰明的」的科技相關客戶。但他慢慢發現所有看似聰明的人，有時其實很笨，為甚麼會出現這些矛盾的印象呢？作者開始研究「蠢人」，甚麼叫愚蠢呢？「愚蠢」不是轉數慢，而是一種「接納資訊時的態度」，對於不想知道的事情，大腦會主動遮蔽資訊，這就是「愚蠢之壁」，也是何柱國批評林鄭的要點。

其實，每個人都有「愚蠢」的時刻，包括聰明人，雖然科學家和哲學家都認為「驗證假設最好的方式就是反駁它」，然而實際上多數人都只會去尋找支持自己立場，和自己信念一致的資訊，而在有意無意地阻攔「否定信念」、「出現反駁」的訊息，人傾向「阻攔訊息」的真相，這就是「笨蛋」的本質。笨蛋之所以是笨蛋，因為他們自以為是、結論先行、不思考別人提出的相反意見、不探究其他可能性。

躲於狹隘世界 貶低他人重要性

他們並非「不了解」問題，而是由始至終「不想了解」，借口可能是不感興趣，或貶低其他人的重要性，總要躲在自己狹隘的世界中，他們追求的是自我感覺良好，喜歡發表「感想」，而不是提出解決方法。正由於任何人都可能在某個時刻變成笨蛋，所以作者認為必須有更高自覺性，聆聽別人意見後，更加要思考為何對方會這樣說。

對於一個以為自己最叻的人，擁有這種想法的人，其實已經是超級笨蛋，也只有這種人，才會經常口出惡言，通過貶低其他人，令自我感覺良好。問題是在一個正常的組織中，這種人不會晉身領導階層，如果這種人出任特首，問題不在於她本身，而是制度出了大問題，要檢討的不是人，而是組織制度本身。

劉細良