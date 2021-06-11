九州鹿兒島南端的屋久島，以高山和森林聞名，卻並不只有山，島上第二高峯永田岳的東北面，是島上最具代表性的海濱之一，一公里長的金黃沙灘——永田いなか浜。多年前首次到訪屋久島，眼中只有山，倒沒有計劃下海。登山之旅因暴雨敗走，下山回青年旅舍途中天色轉晴，巴士沿着海岸線行走，陽光下的亞熱帶海岸，藍天碧海，加上滿載海洋氣味而又帶點熱的風，有種回到家的感覺。

在青年旅舍重遇日前晚飯曾同桌的兩位日本女生，她們準備黃昏駕車到永田看海龜，邀我同行。海龜具有由棲息地長途游回出生地產卵的習性，永田いなか浜的沙灘，是北太平洋地區最大的「海龜產房」，每年5至7月母龜登岸產卵期間，那裏的「屋久島うみがめ館」（海龜館）會定期舉辦見學活動。當時的統計顯示，之前三年因為開發旅遊事業、污染和遊客干擾等因素，海龜登陸數目有所下降，有幾個海灘已經不再對外開放。無意打擾產卵的海龜，而事實上當晚亦已經另有安排，只好婉拒好意。

海龜在港產卵 深灣納入保護區

翌日早餐時，女生們興奮地向我展示拍到的短片：黃昏快要結束之際，環境有點暗，但仍清楚看見兩隻小海龜在沙灘上奮力爬向大海，最後隱沒海浪之中。遇到小海龜破殼而出，她們頻呼是好運氣，之後白等了整晚也不見母龜登陸，亦毫不介意，海龜蛋孵化的日子，正常在半個月後才開始，這是緣份吧，也許是5月初首批誕下的一窩，但全球氣候暖化、夏日不斷增長之際，亦難說何謂正常。

登陸屋久島產卵的主要是赤海龜，也有些綠海龜，其實香港也是南中國海僅餘的幾個綠海龜定期產卵地之一，地點主要在南丫島的深灣，我跟綠海龜的緣份，卻是濕地公園。2008年，一批10月在深灣發現的海龜蛋被送往人工孵化，11月天氣開始轉冷，不利初生小龜生存，於是寄養在公園，到翌年7月才放歸大自然。自己無緣見證小海龜破殼而出，卻趕得及在牠們回歸大海之前在濕地公園「道別」。

去年7月登南丫陰山，途中俯瞰深灣，灣內停泊了不少遊艇，「夏天是海龜產卵季節，不是禁止進入嗎？」同行朋友對此大惑不解。對，早於1999年，沙灘和近岸淺水區已根據《野生動物保護條例》被指定為限制地區，保育團體和漁護署多年來希望把海灣也納入保護區範圍，卻因不同人士反對，一直不成事。

海灘西端陰深石澗入海處，澗口有一奇岩名「月老石」，酷似有人臉側面的一彎新月，但要把頭打側90度來看。朋友自作聰明，「怪不得求偶的海龜，都到深灣來。」雖名「月老」，卻跟牽姻緣的月下老人無關，我故意掃一下興，「你沒留意到，月老正在扻頭埋牆，冇眼睇嗎？」擱在巨石頂上的月老石，觀感上正是一副極度苦惱的樣子。交配期的雌雄海龜回到出生地，都會在對開水域求偶交配，母龜十分敏感，只要丁點干擾，便會放棄登岸築巢產卵。反對封閉整個海灣，本身就是荒謬，如此環境，月老也難為。

終於，今年4月1日開始，限制地區從沙灘延伸至鄰接的綠海龜繁殖水域，限制期亦由每年5個月延長至7個月（即至10月31日）。早前再臨深灣，沿沙灘禁區旁荒徑登陰山東南坡俯瞰深灣，沒有遊艇和喧嘩遊人的翠藍海灣，情況開始看似樂觀，然而灣外的東博寮海峽大小船隻依然穿插如梭、海洋垃圾四散漂流、氣候暖化亦令孵化的幼龜雌雄比例失衡，種種把族群推向滅絕的威脅，有增無減。

在屋久島偶遇的日本女生，年前分享了一段她們重訪永田海灘的短片，8月中的海龜館見學活動，黃昏眾人齊集海灘，一番說明後，便把桶內的數隻初生小海龜放到沙上，小海龜看來脆弱，卻似有大無畏精神，奮力衝向浪濤，旁邊「頑張れ」打氣之聲此起彼落，也聽到有人說「さようなら」。

さようなら，珍重再見，其實有種「很長一段時間不會再見，甚至永遠不會再相見」的涵義。期待小海龜能平安長大、回歸出生地繁殖後代，卻又很渺茫，心情複雜。假如我也有機會在深灣把小海龜放歸自然，會說些甚麼？類似吧，只是更為複雜矛盾：「好好保重，為了下一代，請找個更好的育兒之地，不要再回來了。」

Daniel-C

好山愛水的城市野人