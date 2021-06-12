張愛玲說過：「人的一生中有大大小小的等待，人漸漸忘記了自己等待的是甚麼。」

但林嘉欣清楚。她說，喜歡寶麗來就是源於喜歡等待，在分秒必爭、物慾橫流的亂世，等待變成了一種浪漫的儀式。

過去廿年，她用寶麗來當影像日記。2009年推出首本寶麗來攝影集《VOYAGES》時，裏面大都是她一個人生活、旅遊的點滴；直到二、三部曲，開始滲入了二人世界、三、四人同行的經歷與回憶，一部Polaroid SX-70，成了她由閨女變成母親的證物。三本相冊全部推出，足足等待了12年。她另特製了珍藏版的story box，附有30張照片，記錄自己從未對外剖白過的內心世界及於旅程中沿途收集的物件。

攝影集沒有留下一個字，嘉欣卻說每張相片包含了千言萬語。

寶麗來會褪色…透侘寂精神

淡淡的寶麗來記錄了曾經迷失的她遊學巴黎時抓拍的天空、妹妹出嫁前四姊妹到澳洲坐熱氣球、陪妹妹到日本銀座賞櫻時她穿和服的背景、加拿大家中的貓咪、女兒聽音樂時擺動的亂髮、導演丈夫袁劍偉身處外地拍下的剪影。

即影即有不像手機的數碼相即食，經過放慢腳步觀察選材、viewfinder構圖、屏息靜氣的按下快門、靜靜等待照片顯影，接受那種不可掌握性。更重要是，時間日久，你要接受相片褪色、現水迹、猶如人生不能永恒。「像做陶土一樣，滲透着侘寂精神（wabi sabi），那是一種樸素而謙卑的價值觀。我試過拉坯做了一個自覺很美的陶胎，結果一放進電窯裏燒便爆成碎片，在過程中我學到謙卑。」嘉欣說，影寶麗來也一樣，要接納日子會沖淡回憶，「照片褪色毋須重新執成新的一樣，這都是時間的見證。」

林嘉欣的寶麗來生涯，緣於父親。廿年前林爸爸送了一台Polaroid SX-70風琴相機給她，她就開始抓拍生活，後來這相機受潮壞了，嘉欣仍貼身珍藏於家中，她也早已換了幾台新的相機。林爸爸六年前在加拿大離世，就在嘉欣接拍《百日告別》後的一個月，這相機成為她與父親之間的一件感情信物。嘉欣還曾經因為思念，繼續繳付爸爸手機電話月費，為了每次想起他，打電話都能聽到故人留言的聲音。

關於即影即有…兩段父女情

《VOYAGES III》裏就有一張林爸爸的生活照，旁邊一張記下了父女倆的法國之旅。「我從加拿大回來香港發展時，父親也伴隨，每年有一半時間留在香港，我們有時間便相約旅行，他是個饞嘴的人，為了美食動輒走很遠的市集買回來。」那張藍調、已泛水迹的寶麗來，記錄了父親生活痕迹。

「因為我成日飛，慣了收拾行李輕裝上陣；父親不是飛行常客，出行時總冇安全感。」林爸爸昔日是開電器行的，最喜歡行鴨寮街，故他出埠時半篋行李都放滿電子產品和配件：電腦、相機、內置硬碟、銀行密碼鑰匙。「人已不在，但在整理相片時泛起回憶，細心回味覺得他好可愛。」

翻查歷史，原來「寶麗來之父」Edwin H. Land發明即影即有相機，也蘊藏了一段刻骨銘心的父女情。這位發明天才一生取得了逾500項專利，當年3歲的小女兒Jennifer在他拍照時問：「Why can’t I see them now？」 引發了他的深思。1944年他開始着手研究一種貼了負片以及塗感光藥劑的相紙，只需幾十秒鐘的顯影並分離負片，就能得出照片。1948年，他申請了相關專利，並且推出了全球第一部one-step相機Model 95。

都說女兒是爸爸前世的情人，情人要你拿天上的月亮，你能無動於衷嗎？

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人