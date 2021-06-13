今天是端午節，要找一些相關的植物，說來也有不少，如正值成熟的楊梅，古人用以辟邪去瘴的菖蒲、艾草，更有用來裹糭的竹葉。不過，看來還是竹子跟現代的端午仍未脫節，二千多年以來一直都是以竹葉包裹糭子為主，雖偶有柊葉、露兜葉之類的用於裹糭，但都遠遠比不上竹葉的普及。

那麼，裹糭的竹葉又是來自那些竹子呢？就我所知，我家鄉福建多以麻竹葉裹糭，因為麻竹在福建是一種普遍栽於山林的經濟作物，除了竹筍可食之外，其巨大粗厚的竹竿也是建材或製作家具家品的材料，闊大的葉子也剛好用於裹糭子。不過，香港的村民都不大有吃竹筍的習慣，也少見栽種食用為主的麻竹，反而多種用於建設或日常用品材料的竹子。常見的竹子有巨大有刺又堅硬的簕竹，那是最好的棚架建材，栽於後山也有防禦屏蔽的功能；竹篾是最重要的農村山貨材料，織籮筐紮花燈都要用到竹篾，剝削竹篾最好用上粉丹竹，它的竹節間隔非常大，可達兩呎之普，竹壁也薄，非常易見於風水林一旁；而籬竹和篲竹這類較小型而桿子幼的品種，多漫生於鄉村外的山坡上，它們既可鞏固斜坡，又是防盜的天然屏障，也可用於撐扶農作物；包裹糭子就要用上箬竹了，箬竹多生於山上，跟其他竹子最大的不同就是長得非常矮小，及不上人的身高，漫生於山上倒似是一片草叢，可是葉子卻甚闊大，適用於包裹糭子，在馬鞍山和八仙嶺北坡都可找到，鶴藪丹竹坑一帶的村民回憶小時候端午節前，大家會上山到平頂坳採摘糭葉，那時附近的水楊梅更剛好成熟，小孩們一手糭葉一手楊梅滿載而歸。

有一種竹子製的玩具頗值得跟大家分享一下，那就是「逼迫筒」，三四十年前，鄉村兒童最愛取材竹子做玩具，較大型的玩法是蓋草屋和竹筏，但因為工夫多又要氣力，並不常見，而小巧的「逼迫筒」就人人皆懂了。兒童砍下手指粗幼的竹子（節間一呎長短，孔徑二三分左右的最是佳品），截出帶一節位的一段竹子，於節前預留二三吋再把竹竿切斷分開兩段，一段八九吋為中空管莖，而另一段保留節位並插入一支削好的竹筷，竹筷可如劍刃入鞘般套進另一段的竹管。

玩具逼迫筒 自製水槍噴農藥

「逼迫筒」驟眼看似孩子的寶劍，但實質是更具威力的槍炮，只要在管子一段前後塞進如朴樹或馬樓丹的青果子，再快速挺入竹筷，空氣的壓力便會把前端的果子激射而出，更會爆出如爆竹的響聲，非常刺激，是當年男孩子最愛的玩意。利用這種原理放大並以粗竹製作的話，可以製成噴灑農藥的水槍，八十年代時在粉嶺樓的西洋菜田，仍見一老農用這些自製水槍噴水灑藥。

竹子兼為「梅、蘭、菊、竹」四君子和「松、竹、梅」歲寒三友之一，皆因其「直而不屈」，實際上筆直堅挺的竹子也是好用實用的，竹子更有「有節有氣」的寓意，用上竹葉來包裹糭子去紀念愛國詩人屈原，剛好襯托屈原的耿直個性，《楚辭．漁父》內屈原跟漁父的對答以「滄浪之水清兮，可以濯吾纓；滄浪之水濁兮，可以濯吾足。」作結，漁翁覺得水清當然可以洗衣冠，但水濁又何嘗不可以洗足腳呢？時代黑暗，時不與我當然可以求去他鄉（也不用去投江），所謂「冇眼屎乾淨盲」，但暫退山林留下有用之驅，靜待日後大用卻更是積極，上面講到的幾種竹子都可在我的農場附近找到，想當年是農家社會的重要物資，現在卻無人稀罕，成為野外林木的一部份，不過，我仍然相信耿直有用的竹子以後一定能再次大派用場的。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。