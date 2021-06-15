「我喜歡將我的宇宙縮小在正方形的影像裏面。」擁有八部寶麗來SX-70相機的林嘉欣說。她與寶麗來的邂逅，可追溯至二十年前，當時父親贈送她第一部SX-70相機，自此林嘉欣便用它來記錄心情及旅行的日常，每次出國總會帶上三部相機及十多盒菲林，至今已拍攝數千張寶麗來照片。2009年，當她出版第一本寶麗來相集《VOYAGES》時，已有三部曲的念頭，沒想到它的續集一直姍姍來遲，直至最近才如願以償。

回想當初，她並沒料到自己會在翌年結婚生女，加上後來底片停產，所以也曾放下相機，之後得知菲林重新生產後，便重拾起寶麗來，最近《VOYAGES II》及《VOYAGES III》一齊面世，也令這件事情變得圓滿。「第一本相集是關於我一個人的旅行，第二本是婚後育有大女兒的階段，第三本則是一家四口的畫面，會比較多小朋友的照片。這也是我人生歷程的一個見證。」

寶麗來記錄着林嘉欣與家人的相處，藝術與攝影則豐富了她對戲劇的詞彙。連續多年擔任「法國五月藝術節」文化大使的她，對藝術文化有深厚的認識，若說到攝影，對她影響最大的，是去年憑《少年的你》獲得香港電影金像獎最佳攝影的余靜萍，二人曾在電影《百日告別》及《暗色天堂》裏合作，林嘉欣也邀請她為相集寫序。「我15歲時已認識她，當時我到台灣發展，第一張唱片封套是她的師傅黃中平拍攝的，當時她是攝影師助手。她教我用120相機，介紹很多攝影書給我看⋯⋯」二人興趣一致，從攝影聊到電影，也會相約一齊看展覽。

「攝影是與自己的對話」

林嘉欣對攝影的認識，絲毫不流於表面，那天她從Josef Koudelka拍攝的吉普賽人、印度女攝影師Dayanita Singh記錄的印度第三性別社群，一直聊到波蘭裔攝影師Eva Rubinstein拍攝闃無一人的場景，照片裏的物件所留下的時間痕迹與氣息，彷彿讓人窺見一個人的生命。她很喜歡這些攝影師的作品，觀看時也覺得很震撼，她覺得好的攝影作品，是要對自己誠實，就如日本攝影師植田正治鏡頭下的家人及上田義彥拍攝的森林。「影相是一種自我表達，選擇的主題、呈現的角度，其實都是與自己的一種對話。」

某程度上，這也是她喜歡寶麗來的原因，寶麗來照片給人的感覺看似隨意，「然而拍攝時是需要思考的，驅使人們慢下來去觀察，按下快門時也會屏息凝視。」最初拍攝時，她喜歡捕捉一剎那的氣氛，不一定很寫實，是對那個時空留下的一個印象。拍攝多年之後，她覺得照片變得越來越抽象，也不介意影像是否很工整，有一種順其自然的感覺。「我不想給自己太多預設，喜歡讓偶然的效果發生，即使是不好的照片也會留着，當隔一段時間後重看時，看到瑕疵時也不會太judgemental。」

褪色照片 欣然接受美感

事隔多年後，當出版《VOYAGES II》及《VOYAGES III》相集時，林嘉欣重看當年拍攝的照片，發現很多已慢慢褪色或出現痕迹，但她仍欣然接納這些自然的美感。「這些照片是我十多二十年的生活日常，它未必有清晰的脈絡，卻見證着不同階段的自己，在經歷時間的洗禮後，也變得很美麗。」

VOYAGES by Karena Lam

日期：即日至6月20日

時間：11am-7pm

地點：TASCHEN

中環荷李活道10號大館01-G02號舖

顯影

IG:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台，採訪香港及國際攝影師之餘，也會從日常生活入手，重溫經典照片背後故事。