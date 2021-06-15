在地鐵月台等車，看着玻璃屏障後的螢光幕，黃子華妙語連珠在講「點止搵食咁簡單」。除了更多人網購叫外賣，香港好像一切如舊。

忽然，在廣告下方，看見一行字走過──政府宣佈修訂電檢條例，禁止上映可能危害國家安全的影片。我打了一個冷顫，搞不清自己活在1984還是2021，為甚麼擠在月台的人們看見這條新聞依然木無表情，而我彷彿覺得下一班車會送我們到某集中營。

是我精神錯亂還是這個政權已病入膏肓？當年東歐在共產統治下，獨裁的極致要算是壽西斯古淫威下的羅馬尼亞。在那國度，言論被噤聲、文化藝術自由被打壓。1983年政府規定所有打字機必須實名向政府登記，威嚇那些以為可默默地寫作的知識分子。政府又規定只有在特別批准下才能使用影印機，堵塞異端思想的傳播。政府甚至控制天氣報告，天文台預測5月1日的天氣必須是無風無雨、天朗氣清，為的是動員民眾出外圍觀勞動節遊行！

國安乃產業 升官發財兼自肥

以往讀這些資料時都驚嘆獨裁政權的荒誕無恥，也更明白壽西斯古夫婦何以在倒台時會被叛兵羞辱後才押出去槍斃。但歷史卻不斷重複，在曾是全球最自由的城市之一的香港正在高速打壓傳媒、大公文匯點名攻擊藝發局資助藝團鼓吹「黑暴」、規定智能電話卡實名登記、拆毀通識科、鼓勵學生舉報老師、動輒將教師除牌、要求歷史科傳授與中共一致的歷史觀……收緊電檢制度只是箝制思想的一個小環節。

六四當天，政府禁止民眾到維園以燭光悼念，大量警員駐守在舉辦追思彌撒的教堂外威嚇出席者。天氣報告說當天的相對濕度介乎89與64之間，全城譁然，天文台隨後確認電視台報道準確。我心裏暗忖，以後國安處人員會否效法羅馬尼亞，在敏感的日子進駐天文台，或者索性通過《天氣報告檢查條例》？

我是說真的。國家安全是一個產業，許多人會因此升官發財，甚至惠及周邊產業。我有一位朋友在內地某處目睹清拆教堂十字架的過程，便了解到維穩支出何以如此龐大。為了小小一間教堂，當地動員了幾百武警包圍數天，以防婦女信眾唱詩哭鬧。武警是維護國家政治安全和社會穩定的武裝力量，由省一級政府派出。這些外來的警察在那幾天被招待進教堂所在地的豪華酒店，吃喝玩樂是國家任務。

另一位朋友告訴我，某地政府規定教會必須安裝閉路電視，監察信徒活動。由於不滿侵犯宗教自由，不時會有人故意毀壞那些攝錄機。當地政府對此並不介懷，更沒有嚴拿刑毀者法辦，事關攝錄機是由當地某指定企業提供，都是與官員有人脈關係，打爛一部便多一部生意，維穩發大財！

維穩不透明 腐敗是必然結局

2013年中國的維穩費是7,200億元，比軍費還多，2014年便不再公佈了。香港政府撥款80億元維護國家安全，但對細節卻「沒有進一步資料可以提供」。中國和其他共產國家的經驗告訴我們，國家安全部門為了爭取更多撥款來擴大規模、增加更多高薪厚職以自肥，必須證明自己的存在價值。方法是證明國家安全岌岌可危，敵人無處不在與外國勢力勾結。如果找不到這些敵人，也要製造敵人；如果找不到顛覆行動，也要殲滅顛覆的思想。而因為維穩不透明，腐敗是必然結局。

我們的國安處處長不能單靠在邪骨場中坐懷不亂來建立威信，而必須順着這個維穩邏輯，伸長國安之手，不到天文台，誓不罷休！

陳健民

佔中發起人，以筆為劍，不忘山水。

電郵：kmchancuhk@gmail.com