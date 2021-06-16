《無聲絕境II》（A Quiet Place Part II）開畫前一晚，我在個人的面書專頁，寫下一段文字，大意是：要對付嚇到你不敢發聲的怪物，只有一個方法，就是將音量扭到最大。我以為只不過是有看過第一集也明白的前設，非常人畜無害。然後，有個網民留言，用粗口喪鬧：劇透死全家呀，×！

跟黑警的待遇一模一樣。

我怕死，為了避免連累老婆仔女年過六十的阿媽，以下這篇有關《無聲絕境II》的文章，嘗試不含劇透，讀者可放心閱讀。如果，閣下真有劇透潔癖，建議還是先看電影，才閱讀；又或者，完全不去閱讀。畢竟，下得太多咒語，對自身也總會有害。不含劇透，還可以寫到千幾字數？信我，應該可以的。

我可以劇透第一集。話說，地球突然出現聽力異常驚人的生物，對人類四出襲擊，要逃命，只可默不作聲。一家五口，不幸死了小兒子，餘下四位成員，有人勇敢，有人怯懦，總算頂到結局，父親才壯烈犧牲。不過，在逃生過程中，居然還有空閒炮製多一位嬰兒。生育率急劇下降的大陸很需要你。

在末日怪獸片拍到爛的時候，《無聲絕境》還扭得出新意，我衷心佩服。順手諷刺一下當權者運用恐懼，對言論自由進行打壓，也有點感觸。2018年觀看第一集時，感受還未太深刻；到2021年觀看第二集，便悲從中來了。對於《無聲絕境》，我欣賞多批評少，唯一感到不滿，是不滿一對成年男女，朝不保夕，還生兒育女遺害下一代？為了營造極致的官能刺激，要把劇情寫得如此牽強？找不到安全套或避孕丸，也懂得體外射精或者計算安全期吧。不好意思，經過近乎末日的這幾年，我開始有新的體會，不是甚麼偉大的繁衍下一代才令人類得以永存的硬道理，只是很實在地，人類於極度不安極度悲傷或極度憤怒的情況下，理性必定會被衝動遮蓋，一時興起，忘記了把性器官拿出來，其實是人之常情。

子女成長真主角 掌控生死存亡

來到第二集，怪物現身，甚至交代埋前因，新鮮感插水式倒退，如果單單將動作場面不斷擴大，無補於事；《無聲絕境II》的重點，是成長：女主角兩個子女的成長。要做到這回事，不容易呀，你看看張電影海報，大大個Emily Blunt的頭，正常來說，寫到Emily Blunt似《異形續集》（Aliens）的Sigourney Weaver，控制機械臂跟怪物隻揪，才算對得住觀眾對得住老闆對得住Emily Blunt。怎可能將戲份轉移去兩位配角身上？

冇呃你，真係可以。整齣電影，Emily Blunt行來行去，她的一對子女才是真正主角。尤其扮演聾啞大女的Millicent Simmonds，掌控生死存亡。我指整個電影系列的生死存亡。試幻想一下，你是Emily Blunt，你願意退後一步，提攜後起之秀嗎？口頭上可能不介意，內心難免有點躁動吧。或者，你會說：套戲，又不是Emily Blunt做導演，她有甚麼資格指指點點？《無聲絕境》的導演John Krasinski，是Emily Blunt老公……何況，你認為Emily Blunt跟老闆表達不滿，老闆不會要求更改劇本改到滿足晒大明星又滿足晒班睇明星的？

Emily Blunt的確大方。不要忘記，Emily Blunt雖然是一線女星，但遠遠未達神枱級，不是Meryl Streep，無慾無求，很難再上一級但更加不可能被打下來。由《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），做Anne Hathaway的配襯開始，好不容易，捱到上女一，像《異空戰士》（Edge of Tomorrow），戲份很重，但始終似Tom Cruise的花瓶。直到《無聲絕境》，意外賣座，才奠定能夠獨當一面的身價。今年四十歲未夠，未拿過奧斯卡，甚至未提名過，已經有種樂於傳承的意識，幾難得呀！監製《殺出個黃昏》，不收片酬接拍新導演拍攝的《手捲煙》，林家棟今年五十三歲；跟ERROR打成一片的古天樂古老闆，五十。兩位都是影帝級。

多得Emily Blunt的慷慨，《無聲絕境II》想傳遞出去的意思，才成立。好啦，我失敗了，不劇透，真的很難寫出千五字。以下，嚴重劇透，不滿意者，請閉目或離座或熄機。在結局，向來勇武的家姐，跟嚇到你唔敢出聲的怪獸打到入電台，只求自保的話，粒聲唔出最安全。她沒有。她想救世，於是，將擴音機音量扭到最大，大反擊，你越唔想我發聲，我發得越大聲。她的行為，影響了遠在天邊的細佬，細佬拿起收音機，一改怕事怕死作風，克服內心恐懼，勇敢向前踏步，把怪物趕走，未致於救世，至少保衞了家園，保衞了上一輩的媽媽，也保衞了更年輕的嬰兒。家姐的行為，還感化了已經麻木已經絕望已經認命的成年人，齊齊不服輸，追求更美好人生。

還有第三集，沿用《陰屍路》（The Walking Dead）思維，相信，怪物一定不會再可怕，人類才可怕。看完第二集，只能說一句，生於亂世，即使可以享受一時三刻的小確幸，也切記不可過於安逸。

面對毫無人性毫無紅線的對手，作戰狀態，是即使在安安樂樂BBQ時，也要保持住的。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑