建黨百年，成為了偉大民族復興論的宣傳活動，以民族主義貫穿這百年歷史，簡單易明，也可以作為群眾動員，為政權提供合法性基礎，因為共產黨帶領中華民族復興，居功至偉。但對中共黨史稍有認識者，都會對民族復興論存疑，因為這種說法，單方面強調中國內部因素成功對抗列強侵略，走上現代化之路。實情是共產黨百年歷史，是離不開橫跨兩個世紀的國際大環境、地緣政治及外國勢力干預等複雜因素。

今天介紹中共黨史研究權威楊奎松教授的一套四冊著作《革命》，這是將他自九十年代關於中共四九年前的黨史研究作品，重新出版，當中包括《中間地帶的革命》、《國民黨的聯共與反共》、《毛澤東與莫斯科的恩恩怨怨》及《西安事變新探》，主題是探討廿世紀上半葉中共崛起的過程。

研究黨史 得力於胡耀邦

楊奎松的研究在禁忌森嚴的黨史領域有所突破，得力於八十年代胡耀邦出任中央黨校校長，楊1982至87年在中央黨校，就是胡當校長之時，在寬鬆環境下，中央檔案館也是有史以來最開放。他在中央黨校工作，可以去中央檔案翻查資料，他就在當時的自由環境下，完成了這些作品。今天這些資料已經不再公開。

楊奎松對中共革命研究，能成一家之言，是他認為整個中共革命由起立、發展、壯大到建立政權，是直接受20世紀世界的大環境、大背景，及其地緣政治因素的影響。1917年俄國革命成功、中國是蘇聯鄰國，成為輸出革命的對象，這直接導致中共在1921年成立。

日本侵華 直接令中共坐大

《中間地帶的革命》是仔細分析共產國際如何一步一步主催成立中國共產黨。至於日本侵華，中共支持抗日統一戰線，背後也是蘇共指使，因為蘇日之間一直爭奪東北亞霸主地位，抗日對中共而言，並非民族主義那麼簡單。日本侵華，直接令中共坐大，蘇聯對日宣戰後，將繳獲大批日本關東軍重型武器交予中共，直接令東北龐大資源落入中共手上，扭轉共產黨與國民黨的軍事力量對比。至於最後國共雙方無法實現和平，爆發內戰，背後也與美蘇二戰結束後迅速進入冷戰有關。沒有蘇聯輸出革命，就沒有中共的革命，但由於民族主義史觀強調內部獨立因素，所以共產國際及蘇共的關鍵角色，逐漸消失於官方宣傳之中。沒有蘇聯支持，也沒有國民黨北伐，因為當時孫中山的力量，比小型軍閥也不如，當蘇聯資源一到，形勢立即改變。至於中共若沒有蘇聯背後謀劃，哪裏有甚麼百年黨慶。今日當然不會再提共產國際派來中國的代表維經斯基及馬林，他們實際上就是催生及指揮中共召開一大的主要人物。

國際形勢一直影響着中國的內部發展，這並非甚麼民族奮鬥成功這樣簡單。中國由近、現代史一直到今日，仍然深受外部國際政治環境的影響。

劉細良