「晴登雨読」，瀏覽日本山友的網上文字時，不時看到這四個字。「読」，日文漢字，即是「讀」。

日文也有四字成語的，稱「四字熟語」，一般都是從漢語借用，卻有可能按照文法等因素，在意思和讀音上，有不同程度的偏差。「晴耕雨讀」典出三國諸葛亮《鳳翔軒》：「樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲於琴書兮，以待天時。」晴天外出耕作務農，雨天便留在家中勤讀詩書。勤讀詩書，其實並非真正悠閒，而是珍惜時光，充份利用來豐富學識，等待明主出現，一展才略，也是諸葛亮躬耕南陽的真實寫照。

然而日文中的「晴耕雨読」，所指卻是真正平靜悠閒、無憂無慮的田園生活，「悠悠自適の生活」。

「晴登雨読」是二次創作，換了一字，晴天登山雨天讀書，字面上看，很勤力學習（還是很文青？）的樣子。「No，晴れた日には山に登り、雨の日はガイドブックを読む（晴天爬山，雨天看登山指南）。」瞬即被日本山友更正。哈，對，好好研究資料，計劃下次行程。有日本山友更特意以此四字刻成登山書籍專用的藏書章，表明態度：不是用功讀其他的書啊。為出行作充份準備，其實更接近漢語「晴耕雨讀」的原意。

工作、生活，平日面對的壓力已經夠多，投入大自然享受山水之樂，不好整天想着「一定要登多少個頂、完成多少公里」。若非參與越野競賽，又或者有目的地尋找失落於郊野之事物，出發往「登」之時，總會選擇熟悉、易走的路線，有充裕時間完成的距離，以便放空，做到悠悠自適。並非鼓勵即興無備出遊，「讀」，為行前準備，不限於書刊，亦參考網上分享，互相印證，當然也包括天氣預報等資訊，準備充足，安全更有保障，心情可更放鬆。

瀏覽山水文字 探索旅程之始

讀書，也不一定要帶有目的，隨意瀏覽山水文字，很多時候也是一個探索旅程之始。早年拜讀黃垤華前輩文章，得知位於九担租村以南曾有百年山村名「石水徑」，藏於深山水澗源頭，因土音「徑」與「澗」相近，後來變成「石水澗」。此村1866年已見於地圖，香港淪陷時遭日軍焚村，荒廢將近80年，幾乎無迹可尋，十分神秘，不過吸引我的，是古村所在的溪澗，因村而得名的「石水澗」，特別是下游的「烏龜潭」。

「烏龜潭」又名「金龜潭」，行山人若非溯溪愛好者，或許未聽過，但一定知道東北名村「烏蛟騰」，原名「烏蛟田」，追古溯源，最初其實名「烏龜潭」。土名「麻竹坑」的石水澗迂迴於竹林間，唯一落差處是「烏龜潭」畔十多米高「石墜下瀑」，探瀑之旅一直未有成行，皆因澗途不長且流量少，全程澗谷狹窄陰暗，蛛網擋途，唯一可觀的「石墜下瀑」，一眾山友口中，更是「清靜水潭畔一塊濕壁」，不算吸引。

疫下無法外遊，郊外人山人海，為避人流，烏龜潭之旅，去年最終成行。石墜下瀑仍然是只有絲絲弱水的濕壁，烏龜潭潭水不淺，如果了解一般瀑下跌水潭形成過程，可以想像，瀑布曾經何等澎湃。澗道陰暗，亦非完全無景可觀，澗床上壺穴連連，還有這一帶經億年沉積、氧化成朱紅色的砂岩，偶爾有陽光從枝葉間透入，投射於被流水切割露出層層叠叠的斷面，如朶朶火紅烈焰。

兩周之後，遇連日大雨，溯溪安全守則第一條，大雨之後澗道洪流現，原本應敬而遠之，短坑細澗如石水澗，卻有精采景色，加上之前探遊時曾沿澗谷於山坡林中穿梭，雖然路迹模糊且陡斜，卻可避開溪水高漲之澗床，安全通過，二話不說，便趁周末出發再探烏龜潭。

下游泥徑水淹，只能涉水而行，停雨已近一天，澗中水量仍明顯滿溢，短瀑連連，卻不至於暴漲。不久林蔭盡處傳來隆隆水聲，期待的畫面終於出現：兩周前的濕壁，此刻水花飛濺，化成金字塔形飛流，在潭中擊起浪花重重，面對如斯賞心悅目，雖渾身濕透，卻是不枉此行。

老實說，香港並沒有真正的高山，香港人說「行山」，除了山丘，其實也包括了溪澗與海岸，而溪澗雨後流滿瀑豐，才是最可觀之時。曾有山友說，瀑癡如我，何不索性把四字改成「晴登雨溯」，自己也曾想過，不過安全也很重要，況且日文一個「登」字，其實也包含了「山登り」和「沢登り」（溯溪），還是覺得，「晴登雨読」，比較完美。

Daniel-C

好山愛水的城市野人