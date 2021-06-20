今年春天，我終於開始教農青們生產茄子去賣了。

茄子在夏天的農產品中算是不太難對付的角色，夏天菜餚少不了她，但又不是大熱之選，以前少有香港農夫專攻茄子，但茄子的收穫期遠較其他夏天瓜豆長，仍是農夫一個不錯的投資項目。

烤軟去皮打爛 製醬配麵包

茄子原產自印度，初見於南北朝的《齊民要術》，相信是隨着佛教第一次大規模傳入中國時落籍的，古名叫「落蘇」，跟當時的酪酥（乳酪）味近而借音轉義得名，想來也有道理，因為茄子煮爛之後，口感綿滑，中亞及東歐一帶都有一些類似醬料的茄子料理，英文多以eggplant dip稱呼。

有一位羅馬尼亞的朋友早年就教我的妻子做這種茄子醬，把新鮮茄子（最好是圓茄或燈膽茄）烤軟去皮，再加入油、鹽、胡椒調味打爛即成，很合配麵包來吃，也可以加入洋葱或其他調味變化出不同口味，茄子主要是提供一個幼滑口感的載體，跟希臘中南亞一帶以乳酪做的沙律醬料，是一種風味以兩種材料表現的手法。

後來隋煬帝又命名為「崑崙紫瓜」，崑崙即是指來自印度南亞之物，唐代傳奇〈崑崙奴傳〉就是講印度來的奴僕武功高強，足智多謀，為主人取得美人歸的故事。不過，這些名字都不及「茄」這稱謂來得普遍，到了廣東一帶才又叫為矮瓜（不知是否似瓜而非瓜，次於瓜而得名呢）。中國大江南北都有栽種茄子，北方較乾燥冷涼，圓茄和膽形茄這類古老的品種較為合適，長江至南粵則以耐濕熱的長茄為主。如果以味道口感分類的話，越幼長的茄子越軟滑，越短肥則越厚實，最幼細的杭州茄子和廣東南海的鹽步秋茄（觀音手指），適合蒸煮涼拌；粗身一點的胭脂茄和敦和茄（粵紅茄子）則較耐煮一點，紅燒或魚香是常用做法；圓茄或膽茄是西方的主流品種，除了之前的dip，用在烤焗最好。茄子又有青、白兩色品種，兩者甚至比紫茄更粗生，但表皮都有點厚，最好就在小一點時即刻收割。

茄子一般分為春栽和秋栽兩種形式，春栽的較普遍，在農曆新年前下種育苗的話，三月就可以落地，五月便有收成，也有農夫會在立冬前定植在土中養苗，只要禦寒得法，三四月就開始有收成，可以搶前賺錢了。

北方春天來得慢，最早也要三月才可種植，所以茄子一定是夏天作物，到第一場霜降來時便完結，收穫期非常長，但跟同是茄科而來自中南美的番茄辣椒不同，並不耐冷。茄子的枝幹比番茄辣椒要堅硬得多，一般只需幾支竹子支撐即可，管理不難。第一朵花在定植後個來月便開始出現，這顆茄子叫「門茄」，但職業的做法多會摘除，一則這門茄易着地彎曲或被蟲咬，二則可留下養份給之後形態更佳的「對茄」。為甚麼叫對茄呢？是來自修剪之後的形態，農夫會把第一花（門茄）之下的側枝全部摘除，只留左右兩幹生長，便同時得到兩隻漂亮的茄子（一對的茄子）。修剪方式如此類推，就有「四斗母茄」和「八面風茄」，這批茄子是最美味的，之後會根據空間及植株的狀況來修剪，生出來的茄子會較為小一點，是為「滿天星」。

無汁又不甜 蔬菜淡季的選擇

茄子沒有強烈的味道，也沒有汁水甜味，更不可生吃，所以永不見她作為重要菜式登上餐桌，中菜中最有名的算是魚香茄子了，但味道也全給醬料鹹辣香味遮蓋。但茄子贏的可不是強烈的風味，而是其適應性及幼滑口感，走到全世界都有一些變異的品種落戶，為不同地的蔬菜淡季提供選擇，是蔬菜界的金牌配角。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。