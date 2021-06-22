「西環碼頭不只是打卡勝地，更是附近居民及其他人生活空間的延伸，就像一個面對着維港的公共大露台。」居港意大利攝影師Pierfrancesco Celada談起月前關閉的西區公眾貨物裝卸區（俗稱西環碼頭），心中不無可惜，自從2016年在Instagram上開設賬號「Instagram Pier」以來，他在西環碼頭拍攝約三萬張照片，記錄大家在這裏度過時光或自拍時的花絮。他形容：「如果西環碼頭是他們的舞台，那麼我的賬號便是他們的後台。」

Pierfrancesco的暱稱是Pier，某程度上也預示他與碼頭的緣份。當時家住堅尼地城的他，覺得附近西環碼頭的景色很漂亮，也很有趣，他發現許多人每天都在這裏做着相同的事情，釣魚、散步、放狗等，這種重複的日常令他深感興趣。最初一兩年，他幾乎每天都在碼頭拍攝數小時，後來遷居大嶼山後便不再那麼頻繁，尤其是去年疫症爆發期間，哪想到碼頭會暫停開放，Instagram Pier的計劃也隨之告一段落。最近，他舉辦同名展覽及推出同名攝影集，也算是這個拍攝計劃的回顧與總結。

蜘蛛俠現西環碼頭 天空之鏡靠水桶

展覽現場的牆上，密密麻麻地貼滿1,500張在西環碼頭拍攝的照片，在貨櫃、竹架及維港的景色之下，男女老少做着不同的事情，釣魚、自拍、做運動、看日落、跳舞，連攝影師的妻兒也曾出現在相片中，承載着許多他的回憶。「香港的公共空間都有很多規條，很多事情不能做，西環碼頭作為一個公眾地方，是很自由及獨特的，這裏是大家生活空間的一部份。」

西環碼頭是拍攝日落的熱門地點，許多人專程過來拍攝婚紗照或維港景色，當中不乏有趣畫面，為令照片看起來比較「特別」，許多人會開心跳躍、攀高爬低、做一字馬、打觔斗，甚至以蜘蛛俠的裝扮前來拍攝。這裏也有「西環天空之鏡」的外號，原來營造鏡面效果的水灘，有時是人們自帶水桶從維港裝水的「用心良苦」。這些精采照片背後的幕後花絮，統統記錄在Pier鏡頭之下。

猶如無形社區中心 自備電視睇粵劇

「我是以觀察者的身份拍攝的，對人們在這個空間的行為及如何表現自己深感興趣，這些照片也記錄摩登都市的另一面。」他說大部份人會在黃昏時前來拍照，夜晚則比較多街坊，散步的、做運動的，還有跳舞的姨姨們，街坊們有時更會自攜電視機一齊圍着看粵劇，猶如一個無形的社區中心。「這是一個很有凝聚力的公共空間，我很好奇碼頭關閉後，他們現在能去哪裏？」隨着碼頭悄悄關閉，他希望大家可以從展覽中重溫對西環碼頭的回憶。

在拍攝碼頭的同時，他也收集其他人在西環碼頭拍攝的照片，兩者形成有趣的對比。「可能大家都在Instagram上看過相同構圖的照片，很多人來這裏都是拍攝類似的指定動作及背景，往往同一個位置拍攝很多張照片。」其實不只是西環碼頭，香港其他打卡勝地也有類似情況，這某程度上是對Instagram打卡文化的一種批評，令人反思社交媒體對生活的介入及影響。「若從另一方面看，這些人在這裏是很愉快的，他們向人展示生活中開心、美好的一面，其實也沒有不妥。 」

Instagrampier

日期 : 即日至7月25日

時間 : 12nn - 7pm （二至日）

地點：WMA Space中環永和街23-29號俊和商業中心8樓

註：須預約參觀

顯影

IG:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台，採訪香港及國際攝影師之餘，也會從日常生活入手，重溫經典照片背後故事。