穿過食肆林立的筲箕灣東大街，二級歷史建築天后廟活現眼前，再走幾步就有屹立百年的一棵老黃葛樹替人擋艷陽，這樹是擴闊路面時街坊要求保留的精神名物。幾步之遙就見到舊樓改建而成的新樓盤「EAST 17成昌樓」，住宅和地舖還未入伙，二樓的畫廊嘉圖（Grotto）卻燈火通明，是人聲鼎沸的東大街難得的植入式4,000呎靜謐空間。

「我深信最好的藝術，總是孕育於一個社會挑戰與變遷最大的時候。」— 嘉圖畫廊創辦人歐陽憲

「這幢是家族物業，疫下把心一橫將二樓改成畫廊，作為嘉圖20年的一個新起步。香港的私人展覽場地很少，希望這個新空間可以做一些相對較不重視銷售的展覽，多與其他團體合作，當夥伴角色，配合我好多另類的想法，但推廣香港年輕藝術家的初心不變。」嘉圖創辦人、總監及總策展人歐陽憲正色道。剛開幕的展覽，是建築師林偉而的個展「得失一年」（A Year of Lost & Found），是他疫下閉關的油畫創作，記錄了母親離開、孫兒誕生，花開花落的人生階段，作品只展不賣。

歐陽憲說，a year of lost and found也頗能形容他這年來的心情。

自2019年社會運動，乃至貿易戰、去年迄今的疫情肆虐，畫廊所受的衝擊不小，中環更出現畫廊大執位；漢雅軒、一畫廊、季豐軒、方由美術相繼離開另覓新場，後兩者遷出後卻又回歸中環大館；黃竹坑成為香港第二畫廊林立之地，嘉圖勇猛一開二。

歐陽憲本是讀中國美術史，在美國留學的碩士論文也是寫香港藝術發展，故成立於2001年的嘉圖順理成章主力推廣香港年輕藝術家。回顧創立廿年來，最難忘是社會運動後，畫廊成為了收藏家與藝術家之間的輔導員。

不擔心政治表態 疫症中和拉鋸

「社會運動後，矛盾與衝擊存在於收藏家與藝術家之間。我們主力做的香港藝術家，立場企一邊，收藏家大都站在另一邊。我收到一些收藏家訊息，指不再買某些藝術家作品；另一方面有些藝術家移了民，有些希望做政治表態的展覽，這些都一直影響畫廊生意和造成挑戰。」歐陽憲強調，不擔心藝術有政治表態，但大前提必須藝術先行。「我都做了一、兩個與政治相關的展覽，例如蔡鈺娟、陳鈞樂的作品都有反映香港政治生態的變化。香港藝術家需要教育，他們團火或許不懂控制大細；但收藏家同時也要輔導，希望他們了解藝術家的想法與心情。」

歐陽憲強調，他關注的藝術家都是本地年輕人，最需要支持，「如果收藏家再不支持本地藝術家創作，那是很可悲的事。」去年，疫症成為了「第三者」，因為事件關乎生死，頓把兩邊陣營從拉鋸局面「中和」了。「當然平淡不等於消失，好多嘢都只是被地毯蓋着而己，去年頭半年生意嚴重受挫，Art Basel又取消，幸好有熟客支持。疫下我鼓勵藝術家創作。」

回顧廿年藝術職涯，歐陽憲感觸良多。「2001年市場好少見到香港藝術家，較受關注的是陳餘生、陳福善等，認識的收藏家都比較傳統，收藏呂壽琨、劉國松的現代作品，對香港年輕藝術家認識很少。我把石家豪、梁志和等介紹給收藏家，長線慢慢建立出來的市場，給我很大成功感。當年年輕收藏家如今已50多歲，畫廊角色也轉變了，之前主要只是中介人，互動不多，不是長遠合作夥伴關係。如今推廣年輕藝術家，大家要有高層次的互動。」

畫廊也是藝術家 「是創作一部份」

歐陽憲回憶，嘉圖轉型與藝術市場變化唇齒相依，回顧他的畫廊經歷了三個階段的轉變。第一個階段是做中介人；第二個階段開始投入專業意見，做收藏家與藝術家的橋樑；到了第三個階段，畫廊自己也是藝術家，是artistic production的一部份。「每個人都可叫自己藝術家，但想做專業藝術家一定要同城市架構合作，包括畫廊、藝術館和拍賣行，是一個藝術生態系統中以此為生。在整個策展系統中，畫廊會給予很多意見，自己也成為藝術本身。」

不過，歐陽憲看到近年畫廊的挑戰，來自收藏家心態和行為的改變。他解釋，以前收藏家會到畫廊花一段長時間認識一個藝術家、一件作品，從而思考是否收藏，和畫廊也有較深入的互動。「可是現在大型的藝博會多了，大家懶了，收藏家好多已經很少單獨上畫廊。有些展品放在畫廊一個月都不會有人來看，但同一件作品放在藝博會即刻有人去睇，甚至買下，這是不健康的狀態。」

還有，市場湧現的網上畫廊、非同質化代幣（NFT）藝術，他認為是宣傳工具、金融產物，不能取代實體畫廊，更以「畫廊是看演唱會，藝博會是賣CD」形容兩者對收藏家體驗的分別。「在畫廊做展覽的好處是，藝術家創作的宣言可以清楚很多，因為不只是一個作品單調地講故事，畫廊在藝術創作中擔任一個角色，燈光、擺放位置也是創作過程的一部份。」

雖挑戰不斷，歐陽憲也從香港年輕藝術家的活動中，找到無限機會。「好興奮，以前中大每年得30個畢業生給我揀，現在單單浸大每年便有128位學生畢業，選擇多了。」總結廿年經歷，市場變幻，歐陽憲揚言每家畫廊都應該有其身份和特點，「有一種專業堅持，才有說服力。」

告別感言

「文化藝術」在大眾傳媒向來被視為票房毒藥，感謝《蘋果日報》在過去七年讓我可以透過文字、影像，拉近藝術文化與大眾的距離。可惜，藝術也離不開政治，開到荼靡的最後一篇，我想借畢加索一句互勉，「藝術是謊言，然而這種謊言能教育我們去認識真理」。各位保重！

採訪、攝影：鄭天儀