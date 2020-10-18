泰國警方首次出動水炮驅散在首都曼谷的反政府示威者，惟民眾未被嚇退。昨下午連續第四日有約一萬示威者走上街頭，在曼谷三個地區的空鐵（BTS）或地鐵（MRT）鐵路站附近集會。政府為阻礙示威者參與，下令關閉曼谷所有鐵路站，但民眾不惜徒步走到示威地點。

「自由青年」（Free Youth）、法政與遊行聯合陣線等抗爭組織，昨下午3時左右公佈會在三個地區舉行集會，包括叻拋路口（Lat Phrao）、烏東素站（Udom Suk）及大羅斗圈（Wongwian Yai Roundabout）。約一小時後民眾前往相關地點，其中叻拋路約2,000名穿上黑衫的示威者集結，高呼「（總理）巴育下台」。大羅斗圈有2,500人；烏東素站就有5,000人，在場學生皆舉起象徵抗爭的三指手勢。

示威新丁：不能接受警暴

叻拋路口示威者中，包括一名27歲、譯音姓鄧的女子。她因為見到前晚警方以水炮驅散青年示威者的照片，才決定站出來示威。她表示：「太過份了。我們希望向他們展示力量，表明我們不能接受。」不少示威者跟她一樣，都是因為對警方極度不滿，所以首次走出來示威。示威最後和平結束。

警方為阻礙示威者參與，除下令曼谷所有鐵路站關閉，還封鎖了通往勝利紀念碑和阿索克區（Asok）的道路，以防示威者聚集。警方強調，在緊急狀態令下，「無論是否暴力，所有集會都屬非法」。政府發言人稱：「沒有贏家或輸家，只會對國家造成傷害。」王室未有直接評論示威，僅表示「泰國需要人民愛國家及王室」。

前日約3,000名示威者在曼谷主要購物區聚集，要求當局釋放早前被捕示威者，又大罵總理巴育要求他下台。數百名防暴警察到場驅散，示威者用鐵欄阻止警方推進，雙方發生推撞，警方其後向示威者發射水炮，包括混有化學劑的藍色水標記示威者，聲言未來會採取法律行動。

再有12人被捕 遭阻見律師

驅散行動中再有至少12名被指帶頭的示威者被捕，使過去四日被捕人數增至63人。負責協助被捕人士的「泰國人權律師團」代表指，會嘗試與被捕人士聯絡。不過，有泰國傳媒早前就指，警方曾經阻止被捕人士與人權律師團的律師見面。

被捕示威者會被集中送至距離曼谷45公里的巴吞他尼府邊境巡防局第一分區警署。泰國邊境巡防局隸屬泰國皇家警察編制，但享有較高的自主權，專責邊境保安及反動亂。

對於警方武力驅散示威者。人權觀察組織亞洲總監阿當斯指：「派出警方暴力地驅散和平示威者，泰國政府更大規模地鎮壓學生示威……引用緊急法亦為警方侵犯人權的行為開綠燈。泰國的示威者和平地爭取民主、人權及改革，有關政府及聯合國應公開表達意見，要求巴育政府立即停止政治打壓。」泰國《曼谷郵報》/

路透社