add名人時尚丨口罩底妝推介 LANEIGE馬卡龍盒子 Giorgio Armani 20周年套裝

9月準備踏入初秋，撞上天氣多變下雨潮濕，在戴口罩的日子令底妝難以持久貼服，出現粉底印在口罩內的尷尬情況，同時亦更易在皮膚滋生細菌，令膚質變差，而各大品牌新推出的氣墊粉底就可派上用場。

韓牌LANEIGE的馬卡龍色氣墊粉底早前在網上引起討論，終於有消息將在香港發售，其粉底外形有別於傳統的圓形，以小方塊氣墊粉底，配搭清新的櫻花粉及薄荷綠色調，分別主打霧感持久及補濕水亮妝感。新氣墊粉底亦加入抗藍光專利，化妝同時護膚，再加上耐汗持妝力的配方，即使佩戴口罩亦不輕易脫妝。

LANCÔME 新登場的氣墊粉底及粉底液主打剔透光澤感，同時改善膚質，其配方注入了品牌Clarifique亮肌系列的護膚成分，包括法國山毛櫸嫩芽萃取及葡萄籽油，化妝亦能為肌膚補水，同時抵禦都市環境的污染物侵害。

La Mer 早前亦推出活膚粉底系列，加入新成員修護粉餅，當中注入活膚精華及高抗氧酸橙茶精華，將粉底液變成粉餅狀，塑造口罩下的裸肌感。另外，品牌亦推出具防曬功效的修護底霜，配合粉底使用能淡化瑕疵兼護膚。

Giorgio Armani 為慶祝美妝品牌面世20週年，舉行限定 4 天「ARMANI 線上底妝巡禮」帶來多款優惠套裝，包括輕紗裸光及持久零瑕粉底液等，當中討論度最高的就是電光藍色的氣墊粉底，配方中的電光藍微粒及珍珠粉末成分， 能提亮暗啞肌膚，亦含甘油、透明質酸及大量水份精華，上妝時給予清爽、冰涼的觸感。

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