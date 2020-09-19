【表裏不一】主播感情混亂多戀事

不少新聞主播有學識又有樣貌，備受觀眾留意，在鏡頭前他們表現專業，但私下主播們爆出的戀事及緋聞，因很多都涉及第三者及婚外情，比一般藝人緋聞更矚目。

陳嘉倩

前年陳嘉倩被拍到跟凸腩男子拍拖，及後男方被起底為有案底的陳志遠，更殺出個正印女友，力斥陳嘉倩明知男方有女友仍介入，甘做第三者。陳嘉倩澄清與陳志遠拍拖時不知他有女友，更指有人威嚇她，結果要報警備案。

璟儁、藍可盈

2015年已婚的吳璟儁傳出跟主播藍可盈有不尋常關係長達4年，他一度被發現放工後駕車往天水圍藍可盈的寓所附近，及後落車進入天耀邨公園，藍可盈差不多同時間在公園附近出現，但二人發現有傳媒追訪即各自離開，並例牌否認緋聞。

許方輝、周嘉儀

2013年許方輝被拍到瞞着亞視前新聞主播太太陳佩琳，跟下屬主播周嘉儀在車廂內表現親暱，男方更到訪女方香閨，事件曝光後兩人被「照肺」及停職。但近年男方在無綫新聞部越爬越高，上月更傳他會轉到有線掌管新聞部。

林燕玲

有小飛俠之稱的林燕玲曾在無綫及now新聞台任主播，但2009年爆出跟已婚會計師龔耀輝到酒店爆房，林燕玲即被公司停職；及後復工時誓言會跟男方斬纜，但不久卻被發現續有來往，最終還是分手，她其後嫁予金融才俊葉浩文兼育有一子。