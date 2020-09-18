【西貢】現年75歲的武打影星陳惠敏月初與相識50年的吳國英入紙註冊結婚，兩人育有3名子女。他當時接受《蘋果》訪問，坦承曾患肺癌但已痊癒，其間他透露患病時捲入金錢糾紛，與一名游先生互相指控對方欠錢，陳惠敏女兒Didi更在網上公開多張手機對話截圖，力數游先生不是。

大病初癒健步如飛

陳惠敏在前日及大前日也被《蘋果》拍到外出。大前日下午，陳惠敏太太先在西貢寓所的村口接收一件大型電器，約30分鐘後，陳惠敏步出，與太太跟一男一女乘車到西貢市中心一間海鮮酒家飲茶。雖然政府有規定外出要戴口罩，但陳太一於少理，只見她由落車到酒家，全程無罩。大病初癒的陳惠敏雖然手持枴杖，但健步如飛，一馬當先上到酒家2樓。

陳惠敏一行人逗留至下午約3時離開，先到一間藥房購買藥用品，陳惠敏買了一些醫藥用品，交給身邊友人帶走，陳惠敏與太太繼續留在市中心各自活動，他到銀行提款，太太則獨自閒逛。約20分鐘後，兩人前後腳上車，登上另一部私家車返寓所，村口早已有一班人在等候，還帶同一箱「貴州茅台」跟陳惠敏夫婦回家。

與太太買外賣返歸

前日下午，陳惠敏兩公婆再度外出醫肚，約下午3時由另一名友人接載下，到西貢市中心一間茶餐廳嘆下午茶。陳惠敏依然一馬當先，行動矯健，他先步入茶餐廳，逗留半小時後，一行人拿着兩碗外賣離開，直接返回寓所。

至於被陳惠敏父女指冒名招搖撞騙的游先生，大前日下午4時許現身紅磡警署報案。他在警署外接受《蘋果》訪問時透露，已先後報警兩次︰「係涉及陳生屋企、佢個女嘅嘢。」但問到他是關於何事報案時，游先生未有正面回應，只表示自己從商不想被外界指是老千。至於Didi在社交網公開兩人的對話截圖，指游先生涉及欠款及不法活動，游先生說︰「我諗呢啲嘢佢哋可能專業過我囉，好多嘢我都唔明、唔清楚。」游生強調自己是台灣人，如在港從事不法活動，亦沒可能繼續在港逗留。當日他在警署內逗留約3小時後便離開。