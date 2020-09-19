台灣藝人黃鴻升（小鬼）大前日在北投家中猝死，終年36歲，圈中好友紛紛致哀。為追查小鬼死因，警方昨午安排於板橋殯儀館進行解剖，經過解剖程序，經理人Dino受訪時指小鬼死因是心血管問題，因主動脈剝離造成血管阻塞，詳細死因要待法醫研究所鑑定，黃父得悉後十分哀痛。由於解剖過程殘忍，事前要得到家屬同意，小鬼的遺體需做胸腔解剖，從鎖骨外側接近手臂關節處開刀再到腹部，形成「Y字形」傷口，縫合後會留有蜈蚣般的疤痕，而解剖亦會令遺體缺水，眼窩凹陷，惟修復師會進行4小時修補，讓五官維持生前模樣。

三日僅供親友弔唁

家屬從今日起一連三天，為小鬼在台北龍巖A館設置追思靈堂，僅供親友及演藝圈友人弔唁，昨日下午2時靈堂已佈置完成，遺照是小鬼於2018年在香港舉行粉絲見面會的宣傳照，由黃父揀選，而靈堂佈置清簡，以玫瑰、桔梗、繡球花及乒乓菊等白花為主。霍建華夫婦、梁靜茹及於節目《娛樂百分百》合作多年、銷聲匿迹近半年的愷樂也送上花籃，表達對小鬼的不捨。

胞妹超乎想像悲痛

下午4時許，黃父在小鬼生前的經理人Dino攙扶下抵達靈堂，他全程哀痛悲慟，不發一言。直至晚上7時許，黃父與女兒離開靈堂。小鬼原定與家人約好，下星期為父親搞60大壽，無奈現在白頭人送黑頭人，想必會是黃父一生之中最痛的生日。

小鬼不但是父親的孝順仔，同樣是一位好哥哥，胞妹黃婷婷前晚深夜在Ig發文：「失去你的痛超乎想像」、「我努力讓自己睡着，因為我不想錯過你來看我的機會」、「他教會了我很多事，現在連最痛苦的失去，也是他教我的」，聞者心酸。

小鬼的初戀情人楊丞琳連日來貼出多張相片及貼文哀悼，惹起網民不滿，她昨日凌晨於Ig留言：「我懷念他，也是不想讓大家忘記他的方式，望理解。」而舊同學許瑋甯昨日則貼出當年讀華岡藝校時的座位表，楊丞琳學號是「88441」，小鬼五年前的作品《學妹》編號「441」是指楊丞琳，不過小鬼曾於2015年受訪時解釋歌詞內容與舊愛無關，因對方是他學生時期最重要的人，所以將「441」當紀念。