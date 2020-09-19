add名人時尚丨BLACKPINK穿名牌登封 Jennie黑裙連撞金高恩、宋茜

韓國人氣女團BLACKPINK近日在IG發佈登上時裝雜誌的封面，一人穿一個名牌，有「人間香奈兒」之稱的Jennie當然是穿Chanel，Lisa則成為新一代Celine繆思，而Jisoo和Rose分別穿Dior及Saint Laurent，不過，Jennie穿的那條裙就與《鬼怪》金高恩、前F(x)成員宋茜撞裙，更要同樣是拍攝十月號的時裝雜誌。

Jennie身穿的黑裙來自2020年秋冬系列，筆直的Coat Dress剪裁配搭白色波浪形領口及袖口位，中間綴以軍事風鈕扣，帶點Classy的復古味，Jennie綁起利落個性的髮髻，腰間加配復刻寶石腰帶，展現時尚輕熟一面。

韓星金高恩或許不是典型的美女，但獨特帶點氣質的臉孔不輸Jennie，她以貼服的82分界髮型配黑色大蝴蝶結頭飾，而Dress Coat除去腰帶的穿法更見簡約。

宋茜亦不約而同地選擇了這條黑裙拍攝，將天橋造型完全搬到自己身上，包括黑色絲襪、長Boots，她以復古蓬鬆的曲髮及紅唇妝演繹，顯成熟女人味。

宋茜與金高恩亦撞另一款Off-Shoulder黑裙，齊齊露小香肩，不過不失，反而Jennie選穿另一條Off-Shoulder加Ruffle設計的黑裙就格外搶眼，雖然不是同款，但亦在這場時尚比拼贏一仗。

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