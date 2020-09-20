樂壇新人丨蘇家欣扭轉疫情困境 幼稚園老師轉行做歌手

武漢肺炎疫情持續近10個月，經濟民生被拖累，演藝圈更是損失慘重，不少圈中人無奈轉行維生。但是，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，出道個多月的樂壇新鮮人蘇家欣，寧願放棄到澳洲體驗working holiday，更辭去教育工作，只為圓歌手夢。據悉，她將會參與ViuTV真人騷《全民造星III》，挑戰自己。

27歲的蘇家欣，入行前是幼稚園老師，閒時會四出busking過過唱歌癮：「以前busking覺得自己身份係表演者，而家最大唔同係，我會話我係歌手。」逆市出道，感覺是幸還是不幸？蘇家欣說：「每年都會有唔同環境，今年嘅影響係唔細，但係公司對我好好，疫情佢控制唔到不如照做，相對表演平台會少咗，但係可以喺網上搵平台。其實大家都搵緊新嘅媒體去試，只要我哋一齊去面對、解決就得。」既然選擇了踏在鎂光燈下，她反而有種坦然面對的豁達。

「1月嗰陣批咗簽證，本來已經做好晒文件，諗住去澳洲。工作關係識咗而家嘅老闆，佢冇叫我唔好去，只係話會畀個機會我試。原本我仲諗緊，直到疫情出現，就順理成章做歌手。」

做人，最緊要是態度，蘇家欣的心態絕對是100分，她享受與不同的工作單位溝通、願意做不同的嘗試，只因她未入行前是「女鐵人」：「我個人唔可以停落嚟，做老師嗰陣，每朝07起身，收工去買個包就去busking，返到屋企處理班務已經一日。後來我做咗2年freelancer，去商場唱歌、教小朋友、學做咖啡師，同一時間有7份工。」這位「女鐵人」早前推出首支單曲《一人行》，蘇家欣說：「面對逆境，試吓走出去大自然，其實人真係好渺小，希望可以用呢首歌鼓勵吓大家。」

場地：Space-Guys Recording Studio

化妝、髮型：Sarah Dai Of WingKee Make Up

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