島袋聖南姐弟戀飲酒催情 孖嫩男合體延續《雙層公寓》

曾參演日本真人騷節目《雙層公寓》（Terrace House）的33歲模特兒島袋聖南，以奔放性格贏得觀眾愛戴，節目更為她覓得真命天子，與23歲混血型男石倉Noah發展出真感情，是該節目中難得長情的現實情侶。

島袋聖南先後四度加入《雙層公寓》，既是最具代表性的成員之一，又被封為該節目的傳奇。島袋聖南八足咁多爪，近年除以Model身份發展外，又是個瑜伽導師，還有她作招徠的自家品牌，當然亦活躍社交網。聖南兩年前已在YouTube開個人頻道，昨日再宣佈與男友合體開設名為「聖南NOAH HOUSE」的channel，一於以情侶檔拍住搵食。

聖南與Noah在首條短片中例牌自我介紹，聖南被男友形容是個鍾情動漫的御宅族，又談到對彼此的第一印象，聖南坦言首次見面已覺得Noah很可愛，並承認大家是因酒精令到熱情升溫，成功撻着，重提《雙層公寓》 2017年播出的「輕井澤篇」中於鏡頭前情不自禁舌戰畫面，聖南當時懶理鏡頭，騎上Noah雙腿之間火辣親熱，成為數一數二的經典場面。

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