艾美獎視后Tatiana Maslany加入超英大家庭 演女版變形俠醫

Marvel去年在迪士尼D23博覽會上，宣佈將開拍女版變形俠醫《She-Hulk》劇集，並於Disney+上推出，有粉絲早前就力推大熱喜劇《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）的Stephanie Beatriz擔任女主角，不過前日終於有消息傳出，女變形俠醫將由艾美獎視后Tatiana Maslany擔演。

Tatiana Maslany曾在劇集《複製人》（Orphan Black）中，一人分飾多角，演技早已獲得肯定。報道指，Tatiana將在女版變形俠醫中飾演「變形俠醫」的律師表妹Jennifer Walters，她在漫畫中因遭受黑幫刺殺，而接受變形俠醫的捐血，結果意外地獲得對方的能力。而「表哥」麥克雷法路（Mark Ruffalo）亦證實消息，在Twitter轉載新聞，留言歡迎Tatiana加入大家庭。

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