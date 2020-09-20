無綫前新聞主播柳俊江前日驚爆在餐廳內，與太太雷康怡（Florence）的25歲朱姓男友人打鬥；同時傳出他與太太婚變，他隨即認衰致歉及否認離婚。但事件未有平息，疑似藍絲網民乘機幸災樂禍兼抽水，聲稱柳俊江早有家暴前科，太太更要報警求助，傳聞即在網上瘋傳。對此，柳俊江昨封嘴不作回應，同時他更索性鏟走fb個人專頁，以免被藍絲留言騷擾及狙擊。

柳俊江跟雷康怡今年剛好結婚10周年，一直表現恩愛，兩人還育有一對子女，但前日忽然驚爆兩人已分居，並正辦理離婚手續。在本月9日，柳俊江更與太太的25歲朱姓男友人在觀塘一間餐廳內打鬥，警方接報到場，將二人送院治理，並以涉嫌在公眾地方打架將他們拘捕。

打鬥及婚變消息曝光後，柳俊江隨即拆彈，前日在fb專頁留言表示衝突源於誤會及自己衝動，他為此致歉，更聲稱全心全意愛護家人，受訪時也否認離婚。一波未平一波又起，昨日一名疑似「藍絲」的網民忽然在fb爆料，稱柳俊江一向有家暴，太太曾報警求助，該帖文被藍絲瘋傳，惹來不少網民到柳俊江的專頁留言，不知是否越來越多狙擊，柳俊江昨日忽然鏟掉fb的公開專頁。

網民質疑真確性

一名疑似「藍絲」的W先生，前晚在fb貼出柳俊江一家四口的合照聲稱有堅料爆，他留言：「柳俊江已經同佢老婆離婚，因為柳俊江過往不斷發生家暴打老婆，呢兩日佢老婆仲報警，已經備案……口裏說不，身體卻很誠實，暴力先驅，先從打老婆開始！」當中有疑似同是「藍絲」的網民附和；但大部份網民對W先生指稱柳俊江的家暴傳言毫無證據故不太相信，當中有網民質疑及警告：「邊度嚟嘅堅料？如果假嘅，你分分鐘造謠，等入冊」、「堅料嚟自邊呀？係咪三叔公個表妹個fd個隔籬屋呀？」、「佢家暴咪拉佢囉，家暴就可以俾元朗鄉黑打？」

太太教室仍關閉

《蘋果》就家暴傳聞昨日向柳俊江了解，是否真有其事？還是遭人整蠱？他以短訊回覆表示：「昨日（前日）已經出咗聲明，no comment（不予置評）。」不知是否因忽然爆出不少傳聞遭瘋傳及飽受藍絲留言狙擊，柳俊江昨日突然鏟掉自己在fb的個人專頁免被騷擾，故連同前晚就打鬥事件的澄清聲明也一併消失，現只剩下私人賬戶，而他跟Florence的Ig也同樣關掉留言功能。就W先生聲稱Florence因家暴報警求助，《蘋果》向警察公共關係科查詢，但至截稿前未獲回覆，至於Florence位於觀塘的琴行教室昨日依然關閉。

而就柳俊江涉及的打鬥案件，警方前晚則回覆表示：「警方於9月9日晚上約7時25分接獲觀塘偉業街180號一食肆職員報案，指上址有人被襲擊。人員接報到場，初步調查相信一名39歲姓柳男子及一名25歲姓朱男子曾於上址互相襲擊，兩人清醒送院治理。兩名男子涉在公眾地方打架被捕，已獲准保釋，須於10月上旬向警方報到。」