亞洲BL熱潮停不了，繼早前日劇《大叔的愛》後，又有台劇《深藍與月光》及泰劇《因為我們天生一對》等，2011年推出的日本人氣BL漫畫《鳴鳥不飛》，今年亦以三級動畫片《鳴鳥不飛The Clouds Gather》搬上大銀幕，就連鍾情睇AV的已婚男星福山雅治亦公開大讚，同時有網民希望拍成真人版，更提議由高橋一生和齋藤工演出。

福山雅治有意挑戰

《鳴鳥不飛》漫畫在今年初已推出第六冊，曾經獲多個BL漫畫獎項，於今年亦問鼎第11屆《BL Award 2020》大賞的最佳系列，獲得不少BL擁躉支持。《鳴鳥不飛》被喻為BL神作，當然有不少網民希望開拍真人版，而高橋一生和齋藤工更成為網民心目中飾演主角矢代和百目鬼的理想人選。不過亦有忠實粉絲認為他們不適合，稱很難找到合適人選，因為每個角色都擁有獨特的個性。

出名好色的日本型男福山雅治，曾在電台節目上封《鳴鳥不飛》為神作，還有意挑戰參演BL作品，他開玩笑表示說不定會改名換姓演出。事實上，日本近年有不少BL漫畫被翻拍成劇集或電影，包括大膽三級片《性之劇藥》、型男成田凌和關8成員大倉忠義主演的電影《窮途之鼠芝士夢》，以及由町田啟太和赤楚衛二合作，於下月開播的新劇《如果30歲還是處男》。

此外，主演《因為我們天生一對》後爆紅的泰國小鮮肉Win及Bright在港擄獲不少粉絲，該劇特別篇《（Still）2gether》於上周完結後，兩位男神已落實再合作泰版《流星花園》。

Bright母借兒子吸粉

現年22歲Bright的Ig賬戶已擁544萬支持者，更帶挈母親的Ig受到關注。目前已有25萬名追隨者的Bright媽，不時公開兒子在家中照片，又上載Bright的童年照吸粉。