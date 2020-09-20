柳太曾評安心事件：有種愛叫放手

柳俊江和太太雷康怡前日忽傳婚變，男方更驚爆與太太的25歲朱姓男友人打鬥被捕，《蘋果》昨日翻查Florence的fb，發現公開的帖文中，最近絕少貼出夫妻合照，反而不時分享與仔女的相片，亦有不少關心社會及抗爭post。Florence在去年4月中還撰文大談鄭秀文（Sammi）與「安心事件」，當中可見其婚姻觀是絕不能縱容對方犯錯，文中她更不避嫌稱許志安做「老鼠安」，她寫道：「要做一個落入凡間的天使，就是要經歷一次又一次的試煉。經歷試煉又跌到損手又爛腳嘅，唔係老鼠安，而係Sammi自己。這個故事，令我腦海突然浮現一個類同景象，『一個好有錢嘅阿爸，眼見個仔敗家又冇人性，無論佢做過啲咩錯事，富貴家庭無限繼續包容。』你有冇諗過，個仔冇人性係天生嘅，但養成變本加厲又不知所謂，係個老竇同屋企都有份嘅。」

Florence續說：「老土啲講，有一種愛叫做放手，佢唔真正離開你呢個comfort zone受過教訓，佢又點識得學會負責任，學識去付出？」她稱可憐Sammi竟選擇將自己放在一個被人無限傷害的位置，又指想不出有何理由會這樣做，可見Florence是個不會縱容另一半傷害自己的堅強女人。現年39歲的Florence擅長玩豎琴，又自製豎琴及創立品牌「Beary Harpy」兼觀塘開教室，擁有自己的事業。