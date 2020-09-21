【影視詛咒】《歡樂合唱團》七個月六死

日劇《血色星期一》如中詛咒般三個月內有三位演員先後喪生，其實過往有不少歐美影視劇集，亦發生過演員或幕後接二連三離奇身亡或遭遇大禍，當中最可怕的，是七個月內六死的美劇《歡樂合唱團》（Glee）。

劇集《歡樂合唱團》要角離奇死亡

男角之一Cory Monteith於2013年7月13日因吸毒過量離世，終年31歲。同劇35歲男星Mark Salling因藏有兒童色情物品被捕，於2018年1月畏罪上吊自殺。今年7月中，33歲美國女星Naya Rivera於湖中失蹤五日後，遺體被美國警方尋回，加上演出其他旁枝角色的演員，此劇七個月內死了六位成員。

《超人》電影系列男女主角悲慘

1978年起演過四集《超人》（Superman）電影而家喻戶曉的男主角基斯杜化李夫（Christopher Reeve 左），於1995年在馬術比賽中遇意外導致半身不遂，並於2004年因心臟衰竭離世，終年52歲，而於戲中演超人女友的女星瑪葛奇達（Margot Kidder）受躁鬱症困擾，於2018年因吸毒及飲酒過量自殺身亡。另外第二代超人George Reeves因演超人被定型而鬱鬱寡歡，於1959年結婚前幾天舉槍自盡，終年45歲。

電影《Atuk》四任男角喪生

John Belushi（圖）於1982年原已接演主角，卻於開拍前過量服藥致死。相隔十年後，演員Sam Kinison接任男主角，電影開拍第8天，因對劇本不滿要求重寫，卻於同年死於交通意外。兩年後，加拿大演員John Candy獲邀演出，當他還未答應已心臟病發身亡。於1997年，Chris Farley接演成第四任男主角，卻又因服食過量藥物死亡，加上編劇Michael O’Donoghue腦溢血死亡及演員Phil Hartman被妻子殘殺，電影前後有6位相關人員死亡。