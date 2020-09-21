賈樟柯撐徐崢醒目改線上播《囧媽》 彈戲院商攬炒諗法唔啱

武漢肺炎疫情在今年初爆發，大陸很多賀歲檔電影都因為全國戲院停業而被迫撤檔，包括《奪冠》（前名《中國女排》）、《急先鋒》、《緊急救援》、《唐人街探案3》和《囧媽》等均受影響，其中由徐崢主演的《囧媽》，在事發後隨即宣佈在年初一（1月25日）於網路平台免費播出，為電影另闢出路，卻惹來不少反對聲及爭議，甚至有人提出抵制行動。

大陸著名導演賈樟柯近日受訪時被問到《囧媽》改為線上播放的爭議時，他稱非常理解雙方，認為徐崢和戲院商各有訴求，雙方都無錯：「只能說徐崢的團隊，對於疫情的理解是非常有前瞻性的，當時大家都不知道疫情會持續多久，對電影行業有多大影響。影院也有影院的訴求，我覺得雙方都沒有任何錯。不能說電影院很困難，導演你也死吧，這也不對。」

被問到徐崢的團隊的做法，會否涉及行業的道德標準問題，賈樟柯認為當然不涉及：「哪有那麽嚴重？這個世界不要動不動就道德，我最不喜歡道德至上了。道德自己要求自己，別要求別人。」

《囧媽》於今年初，在大陸當局宣佈關閉戲院、賀歲片撤檔後，以天價6.3億元人民幣（約7.2億港元）賣出《囧媽》獨家播映權給抖音，讓網民在網上免費收看，但此舉卻引起戲院商極度不滿，聲明要抵制徐崢和投資方「歡樂傳媒」；另一方面，此舉亦得罪了大陸三大網站優酷、愛奇藝和騰訊，令他們擔心又重現高價搶人和搶戲的情況。

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