孫藝珍狂收fans禮物 IG低調晒緋聞男友玄彬合照

現年38歲韓國女神孫藝珍和37歲男神玄彬因為人氣劇《愛的迫降》而傳出緋聞，兩人事業再登高峯。目前處於休息狀態的孫藝珍今日在IG上載多張禮物相，當中一張相更是以她在《愛的迫降》中攬着玄彬的照片而製作的蛋糕，可見fans依舊希望二人在現實中也成為一對。

孫藝珍以韓文及英文留言表示：「大家好，在艱難的時期過得還好嗎？我經常收到大家送的禮物、花、信及蛋糕，不過我未能一一答謝每一個人，所以我就寫了文字。感謝你們的支持和愛，我真的十分感動，你們在買禮物及寫信時正在想甚麼？我真的無法想像。很抱歉沒能為所有送給我的禮物拍照，我家總是有大家送的盆栽和花，還有經常分着吃的漂亮蛋糕，大家給予的愛太大了，真的感激不盡，亦不會忘記。希望我們能夠一直保持健康，希望有一天能再次相聚，再次笑着擁抱對方。謝謝你們，保重。」

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