譚炳文設靈 | 炳嫂堅強面對顯冷靜 女兒望大家笑住送行

譚炳文於本月5日因肺癌離世，享年86歲，今日在紅磡世界殯儀館設靈，炳嫂表情平靜，女兒譚淑瑩接受傳媒訪問，透露爸爸皈依密宗多年，故喪禮採用密宗儀式進行。問到媽媽是否已平復？瑩瑩坦言媽媽比她堅強及冷靜，可能內心很悲傷，但沒表露出來，自己比較脆弱，可能廿多年來，每天都跟媽媽陪伴着爸爸，所以心情很複雜，佢（父）登台、食飯、入醫院都係我去，所以心情比較複雜。」

瑩瑩自言依依不捨，但今天必須更堅強：「因為師傅話如果你想爸爸去到西方極樂世界，誦咗咁多經，可以去到嗰個位置，但你傷心，佢唔捨得你，佢要落返嚟，咁就前功盡廢，所以我今日一定要好堅強，幫佢完成呢個Party，等佢開開心心見番所有親友，做好呢個喪禮。」她很遺憾有些親友趕不及回港送爸爸最後一程：「有啲冇香港身份證，有啲因為太急，就算返嚟都要隔離14日。但都有留言，同埋有send說話畀佢，因為佢嘅電話，我仲有keep住，我冇熄佢電話，仲開住，我當佢仲活喺我身邊。」

提到炳哥的遺願，瑩瑩表示已經一一為他達成：「佢應該有個心願，但冇講出口，曾經講過如果離開前都可以食到嘢、講到嘢，因為佢最緊張自己把聲，就算病嘅時候，嗰日冇聲都會好緊張，所以佢臨離開嗰日，講到嘢、食到嘢，同埋瞓住覺咁走，冇辛苦、掙扎、插喉，我諗呢啲就係佢自己許諾嘅最大心願。」炳哥生前希望舉行生日會，瑩瑩表示已無能為力，所以今日喪禮就當是爸爸的Party，希望大家笑住送他一程，讓他開心快樂走向西方極樂世界。

陪葬品方面，瑩瑩透露準備了近年爸爸常穿的羽絨褸，他很喜歡的綢仔、配音耳塞、登台時常用的眼鏡和一些衣服鞋襪。問到好友李香琴是否已知道炳哥的病逝消息？她說：「其實我估佢屋企人有講畀佢聽，但我真係唔知佢知唔知道，因為佢真係知道都唔定，都係嗰句啦！人年紀大咗，未必會知道。」她還表示有份負責揀選爸爸的遺照，是在無綫領獎時的照片：「佢好鍾意呢張相，亦好鍾意呢個獎牌，所以我就用咗呢張。」

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