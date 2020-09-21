add名人時尚｜Kanye West自稱adidas總監 踩PUMA設計垃圾後道歉

美國饒舌天王Kanye West 近年多次語出驚人，先在Twitter 向兩大唱片公司Universal 及Sony 開火，表示不會發表任何音樂新作品，又自拍向格林美獎射尿短片，更指NBA 和音樂產業是現代的奴隸制度，最近再次闖禍。

日前他在Twitter 上寫道：「我是adidas 的總監，我會帶領adidas 和PUMA 團結起來，我個人也會和 Jay-Z （Jay-Z 由2018年開始擔任PUMA 籃球部門總裁）重修舊好。所有PUMA 的設計都是令人尷尬的垃圾設計，但放心，我將親自整頓adidas 和PUMA。」此話一出引起網民嘩言，大部分網民都認為Kanye West 沒禮貌，更嘲笑他某些設計才垃圾。事實上這不是Kanye West 第一次和PUMA 不和，2016年他曾在Twitter 宣佈其妻子的妹妹Kylie Jenner 將永遠不會加入PUMA，誰知一周後Kylie Jenner 卻正式加盟品牌。

言行古怪的Kanye West，在發文幾小時後便公開道歉：「我不該公開對 Puma 說三道四....我向Emory Jones 和Jay-Z 以及整個PUMA 團隊道歉」。事件雖告一段落，但網民更擔心Kanye 的精神狀況，他老婆Kim Kardashian 曾公開表示Kanye 患有躁鬱症（bipolar disorder），希望媒體和公眾能同情及理解，故此面對Kanye West 的瘋言瘋語，adidas 和PUMA 都沒有回應。

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