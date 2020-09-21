富商劉鑾雄（大劉）與前女友呂麗君（現名呂姵霖）的長女劉秀盈下月將滿18歲，長得亭亭玉立，能歌擅舞，極具藝術天份。已考獲英國皇家舞蹈學院證書的秀盈，不時在社交網分享在大屋跳芭蕾舞的片段外，也會分享彈結他唱歌的影片，還開設YouTube channel，大顯音樂才華。昨日秀盈更踩入油麻地果欄，在生果箱前表現擎天一字馬。

昨日秀盈在Ig貼了一張車廂相，化濃妝的她與女友selfie，媽媽呂麗君則坐在後座舉V入鏡；另一張相就見到秀盈在油麻地果欄，穿上舞鞋的她輕扶水果紙箱大晒舞技。秀盈的Ig連日也貼上不同造型的跳舞照，昨日有一張穿紅裙的跳舞相，十分省鏡，她以英語留言︰「舞蹈是表達自己，而不是討好他人。」

熱愛音樂出EP

4歲開始學芭蕾舞的秀盈，已有十多年的舞蹈資歷，不時在億萬豪宅獨立屋練舞，並放上社交網，也令豪宅意外曝光，見到裏面裝修典雅，奢華得來也顯得有品味。除了舞技了得，她唱歌及彈結他都有一手，前年更錄製首張個人EP，去年聖誕再出第二張，收錄了三首自彈自唱的作品。除了唱英文歌，她也唱過已故偶像鄧麗君的經典歌《甜蜜蜜》及《月亮代表我的心》，呂麗君更在創立的基金會fb專頁中，為女兒硬sell。

劉秀盈與母親呂麗君感情深厚，近年愛上跑步的呂麗君，更不時會與女兒齊齊跑步、行山，好動的劉秀盈近日更上載接受毅行者訓練的照片。秀盈月初跑步時，更幫忙執遊人遺留的垃圾。呂麗君亦有在Ig貼野外訓練的新相，當中有行山訓練，由兩位教練拖住落水，她留言因連日大雨，令山路地區水位上升，雖然加添難度，但充滿快樂。

與父親少見面

今年43歲的呂麗君，1998年選港姐落敗，之後赴英讀大學時返港在LV做暑期工，認識當年大劉的律師女友王穎妤，與大劉結下情緣，她與大劉糾纏14年，為他誕下一女一子。不過期間殺出陳凱韻（甘比），大劉周旋兩女之中，2016年大劉與甘比結婚，更發聲明表示與呂麗君兩年前已斷絕關係，但大劉送贈呂麗君逾20億物業及負責子女日後生活費，令她生活無憂。有傳秀盈因不滿父親，兩父女感情變僵，近年甚少見面，反而今年10歲的細仔劉子峰與父親關係緩和，前年曾跟大劉及甘比的子女一同睇戲。