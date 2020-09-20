最新一集占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）將於今年11月上畫，今次將會是男主角丹尼爾基格（Daniel Craig）主演的最後一部占士邦片。其實，丹尼爾早於2015年推出《007：鬼影帝國》（Spectre）時，曾經公開表示不會再演007，但後來反口再拍。前日有報道傳出，43歲英國男星湯哈迪（Tom Hardy）將會接替丹尼爾成為新一任007。

與視帝拗手瓜

湯哈迪曾經主演過Marvel反英雄電影《毒魔》（Venom），又拍過《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）和《鄧寇克大行動》（Dunkirk）等動作電影，形象十分硬朗。

其實，自從丹尼爾宣佈不再演007後，不時都傳出有繼任人選，如英國男星James Norton、金球視帝理察麥登（Richard Madden）和Jack Lowden等。而今次傳出的湯哈迪，亦是觀眾心目中的理想007人選之一，有指他6月時已經順利通過試鏡獲得角色，但監製希望等到《007：生死有時》推出時才正式公佈。湯哈迪因為擔心提早爆料會被踢出局，所以一直保持沉默。有指今次消息可信性高，事關有博彩公司在消息傳出後，已將競猜下任007的投注封盤。

占士邦新海報

《007：生死有時》原定今年4月上畫，但因受到武漢肺炎疫情影響而延至11月，由於疫情目前仍未明朗，不排除會再延期至年底，或明年才正式上映。雖然如此，《007：生死有時》日前推出了全新宣傳海報，手持長槍的丹尼爾穿着武裝，擺出瞄準目標的姿勢，非常有型，而海報上亦印有「11月」的字樣，可見電影公司暫時仍未有再延期的計劃。