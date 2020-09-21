譚炳文設靈丨汪明荃難忘炳哥「執生」技巧 眾藝親撰悼文送別

資深藝人譚炳文於本月5日病逝，享年86歲，其女兒譚淑瑩今日在世界殯儀館為亡父設靈。炳哥生前效力多年的TVB，除派公關幫手打點外，亦為炳哥製作紀念特刊，內有炳哥家人、生前曾合作的藝人，包括汪明荃（阿姐）、薛家燕、朱咪咪、演藝人員協會主席古天樂等撰寫悼文，另有多張炳哥生前演出的台前幕後照片，還有炳哥獲頒2014年萬千星輝演藝人大獎相片，該相片更獲家人選為靈堂遺照。紀念冊共印了1,500本，會派發給到場吊唁的親友。

汪明荃在悼文中，大讚炳哥是個少數跨年代、跨界別藝人，在過去半世紀，陪伴着香港人成長。阿姐又指炳哥的專業人所共知，無論在配音、主持、幕前演出，全部都勝任，阿姐讚揚為「幾乎十項全能」，而且炳哥演而優則教，更培育了第一代電視藝員，作出重要貢獻。

阿姐憶起自己於1971年加盟TVB，第一個演出工作就是參演《歡樂今宵》，與炳哥及梁醒波等前輩合作，獲益良多。阿姐形容炳哥轉數極快，做節目很少NG，就算有錯，都有方法馬上打圓場，阿姐形容「看他『執生』，絕對是『笑住學到嘢』。」她又指炳哥是一位食家，會分享養生飲食心得，在文末，阿姐認為能遇上炳哥，萬分感激和感恩。

另外，薛家燕懷緬與炳哥的關係亦師亦友，為對方離世傷心難過，更稱由粵語片年代到早前的《流行經典50年》，合作無間，大讚炳哥在片場中為大家帶來歡樂。家燕姐對自己未能在炳哥離世前探望，感到十分遺憾，令她領悟到「我們要珍惜眼前人，尤其珍惜前輩及摯友給關懷及愛護」。家燕姐指炳哥是難得的五棲藝人，其敬業樂業的精神，是後輩學習的最佳榜樣。

而古天樂在悼文中形容炳哥能勝任唱歌、演戲、主持、播音等各種工作，成就不凡。他又講到自己未入行前跟家人飲茶時，不時會遇到炳哥，印象中每次炳哥都會有禮貌地跟人打招呼。多年後在電影中合作，覺得炳哥總是游刃有餘。

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