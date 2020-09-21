少少甩Beat丨鬼鬼擲公字問黃鴻升有無到場 強忍悲痛仍三度落淚

台灣女星吳映潔（鬼鬼）前日和昨日都有現身日前身故男星黃鴻升（小鬼）的靈堂話別，今日她收拾心情出席新碟發佈會，雖然鬼鬼希望自己能忍住悲傷不哭，最後仍三度淚灑現場。

鬼鬼在台上演唱新歌《一個人跳舞》時，突然轉身，背台偷偷抹眼淚，事後鬼鬼表示因為自己有點甩beat，所以感慚愧，在場的黃子佼即為她打圓場說：「走音總比走光好吧！」

鬼鬼透露：「昨在靈堂跟哥哥說『我知道你很忙，但希望你能飄過來看我好嗎』，雖然我現場看不見，但我知道他今天有來。」鬼鬼還透露，自己在後台休息室，用硬幣擲公字去「問」小鬼是否到場支持，她說：「剛剛在休息室用銅板問『哥，你有來嗎？若有來給我一個人頭好嗎』，結果是人頭，我很高興他有來。」講完，鬼鬼又忍不住用紙巾抹眼淚。鬼鬼又指自己今日第一次公開唱新歌，相信小鬼會在天上笑她。

鬼鬼指自己已經盡力忍住不哭，亦替小鬼感謝記者連日來的採訪，鬼鬼說：「未來沒有哥哥，我要傳承他的好人緣，因為他在演藝圈真的人緣很好，謝謝哥哥，今天有來看我，我要勇敢。」問到有無跟小鬼未完成的事，鬼鬼即哽咽地表示「兩兄妹」講好要一齊去滑雪，可惜已天人永隔，心願無法完成。鬼鬼另提到自己與小鬼之間有太多難忘事，亦會將對方的好，化作更多的思念。

另外，鬼鬼今次獲安排與日本洗腦神曲《PPAP》走紅的PIKO太郎合唱新歌《GugooGame》，原來早前PIKO太郎將《PPAP》改成防疫洗手歌《PPAP-2020-》，鬼鬼特地換上豹紋睡衣跟着跳，令PIKO太郎印象深刻，加上唱片公司推動下，才促成今次的合作。

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