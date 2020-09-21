譚炳文設靈丨李香琴女兒代母送別摯友 謝賢持枴杖到靈堂鞠躬

有「配音王」之稱的譚炳文於本月5日因肺癌病逝，享年86歲，今日假紅磡世界殯儀館地下世界堂舉行設靈及追思會，下午5時許，84歲的四哥謝賢現身靈堂外，當時炳哥女兒炳淑瑩剛在殯儀館門口接受訪問，四哥突然出現，引來一陣混亂。

四哥一身黑衫黑褲打扮，落車後要用枴杖助行，一枴一枴略現老態，他亦禮貌地停下腳步，讓傳媒拍照後再進入靈堂鞠躬，及到親屬區慰問炳嫂，逗留約半小時後離開。四哥和炳哥都是粵語片年代小生 ，大批記者包圍四哥，問到與炳哥的難忘往事？四哥說：「講來講去都係嗰啲。」沒有停下來受訪，便與友人登車離去。

而炳哥生前的拍檔李香琴傳患腦退化症，琴姐女兒蕭紫筠亦有代母前來鞠躬。蕭紫筠離開靈堂時，停步接受訪問，問到有否將炳哥病逝消息轉告琴姐？她說：「我有同琴姐講，但佢精神有問題，思想有差異，冇乜表示，佢唔知老拍檔走咗，一路有老拍檔喺心。」並多謝大家關心琴姐狀況，至於現時琴姐身體狀況？她說：「身體好好，只係唔記得嘢，好似小朋友咁好開心，你講佢就聽。」

傍晚時分，天文台發出紅色暴雨警告，前來致祭的賓客落車時都有點狼狽。胡楓和羅蘭姐撐着雨傘一同到來，二人難掩悲傷之情，他們一齊接受訪問時更加眼濕濕。問到羅蘭姐心情平復？她搖頭嘆息：「唔係一時咁快，噚晚瞓到三點幾醒咗瞓唔到，識咗幾十年之前知道佢有病，但唔知佢有癌症，咁快就……」她透露疫情前大家也有見面，炳哥有否透露患病？羅蘭姐說：「我諗佢都唔知自己患癌症，之前只係話心臟有啲事。」提起大家相處難忘點滴，羅蘭姐不捨說：「好多嘢，一星期做三次EYT，有時見足五晚，冇辦法，人生嘅嘢。」修哥悲哀透露與炳哥未入行前已經相識，還記得當時炳哥做珠寶行業，兩人在工會一齊打乒乓波，相識數十載，修哥悲痛說：「我哋未入行前已認識，呢次佢嘅唔喺度令我非常難過、傷心，知道佢有長期病患，但估唔到係肺癌。」對於和炳哥的人生點滴，修哥說：「難忘事好多，講唔晒，亦都唔想講。」

尹飛燕、安德尊、鄧英敏、陳榮峻與太太吳香倫、劉雅麗與母親包曉華、徐小明、劉錫賢、黃夏蕙、尹光、葉尚華、溫柳媚、阮德鏘和太太、鮑起靜等先後到靈堂向炳哥作最後致敬。後輩黎耀祥說：「好多年前我同炳哥、琴姐去美國登台幾日，大家開始熟，同佢拍戲反而唔係特別多，好可惜，佢離開咗；佢畀我哋嘅感覺都係好親切，撞到佢喺公司配音，我哋會閒話家常幾句，佢係多才多藝嘅前輩，為香港觀眾做咗好多嘢，佢喺呢個圈嘅地位，真係德高望重，好多人都好尊敬佢。」

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