20歲金賢秀出道9年 日常照飄少女味引熱議

韓國男星張赫主演的新片《劍客》無懼武漢肺炎疫情於日前上映，製作公司之前公開預告造勢時，片中飾演張赫女兒一角的20歲女星金賢秀就引起網民熱議，不少網民讚她越大越靚。

金賢秀於2011年憑韓片《無聲吶喊》以童星身份出道，演技備受讚揚立即獲得電視劇的邀約，雖然她在《無聲吶喊》中飾演悲情角色，但據悉私下的她十分活潑及開朗。入行後金賢秀參演過不少作品如《49天》、《樹大根深》、《好醫生》等，當中最為人熟悉是在神劇《來自星星的你》中，飾演女神全智賢童年一角，被男神金秀賢多次救起，令觀眾印象深刻。

多次飾演女星童年角色的金賢秀，終於在2016年播出、改編自同名日本小說的《所羅門的偽證》中擔正做女主角，飾演有樣、讀書又叻的模範生高書妍。金賢秀不經不覺都出道9年，於今年6月踏入20歲的她漸漸散發少女味，樣貌跟以前分別不大，兒時的包包臉亦消失不見，一雙大眼加甜笑獲網民大讚可愛。

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