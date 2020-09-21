小齊開騷哭悼小鬼：我會很想你

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於上周三在家中猝逝，任賢齊前晚在台北舉行「齊跡台北站巡迴演唱會」，心情難掩悲痛，在台上唱完《我是一隻小小鳥》後，終忍不住心中傷痛，淚流披臉說：「我知道沒有控制住我的情緒，但兩天前我的師弟走了，我知道他在天上看我，我會把演唱會唱好！希望我們大家都健健康康平平安安，跟心愛的人健康的生活下去。小鬼，我會很想你！」小齊事後表示一兩個月前於台中拍宣傳片及廣告，小鬼剛好也在台中錄節目，他們相約吃飯聚會，想不到那次是最後一次見面。

昨日是小鬼設靈的第二天，女友峮峮連續兩日陪至愛走最後一程，小鬼妹妹黃婷婷和老公、囝囝一家三口早上到達靈堂，隨後小鬼爸爸現身，白頭人送黑頭人難掩傷悲，一路靠人攙扶步入靈堂。節目《綜藝玩很大》戰友吳宗憲帶着女兒吳姍儒和KID到場，吳宗憲表示和KID為小鬼寫了一首歌《？》，歌名取名問號，因不能接受小鬼那麼年輕就離開，又哭着提到小鬼最後一則傳給他的訊息，寫着：「憲哥，謝謝你照顧峮峮。」峮峮聽到此事，也忍不住眼眶泛紅。

小豬低調夜訪念好友

至於曾跟小鬼主持《娛樂百分百》的羅志祥（小豬），昨日凌晨亦於Ig限時動態貼出一張晚間靈堂外的照片，留言「我來看你了，跟你說了好多話，希望你能聽到，一路好走」，原來他前晚10時左右低調到靈堂未對外開放的時間致哀。