李璧琦宣佈離開TVB 上載已故六叔六嬸合照感觸良多

42歲的李璧琦（Becky）去年與現職於跨國企業的圈外男友蘇銘熙（Adrian）結婚，早前有傳她有意離開無綫，計劃回復自由身後積極造人。Becky今日終於在社交網宣佈離巢，她感性留言：「12年匆匆...驀然回首...只能感激沿途每一位，沒有當天的您，就沒有今日的我。」

Becky感謝跟她合作的每一位，包括無綫高層樂易玲、曾勵珍，還憶起第一份工是拍攝明珠台節目，一稿兩語，她直言被考起：「要主持nicam之餘仲要拆散內容拍，之餘仲要枱面食物只有兩件，NG咗係無得再整過，個腦真係幾時都咁口不對心，就這樣訓練出轉數、專注、準確性、口齒，最終多了一技傍身！」她曾參演過劇集《誰家灶頭》、《忠奸人》、《巨輪》、《律政強人》等，當中的磨練亦令她成長：「從沒想過 “打人/俾人打” 痛唔痛唔重要，最緊要有情緒層次、淚水乾了無法再流原來是這麼挫敗、強顏歡笑原來會面部抽筋停唔到唔連戲、06-30仲要記律師對白原來係外星人絕技，就這樣累積學習，漸漸了解人生深一點，明白旁人多一點，同理心亦增長了一點。」

Becky還上載多年來工作的點滴，以及與已故六叔邵逸夫和六嬸方逸華的合照，她說：「離開前執拾儲物櫃，關上門的一刻，好像是把過去的珍貴回憶好好保存? 都值得用一生來回味每一點每一滴，用努力來報答你們的恩惠，珍惜曾經有緣相聚，今日我們各奔前程，所以忽然感觸起來，心只願每一位跟我擦身而過的你平安健康幸福快樂！God bless u all！ #B琦歌手 #B琦主持 #B琦電視」。

《蘋果》今日聯絡Becky，她否認要全力生B：「唔係，完全唔關事。之前同陳友哥拍咗部電影，仲唱埋主題曲，未來想專心做歌手。」而她在無綫最後一部劇《C9特工》將出場，劇中她與黎諾懿、高海寧同是特工：「盛夏着住全身黑色皮褸皮褲拍攝，加上烈日下小背心，曬燶印要成年先退到，連着Deep V晚裝都唔敢。」

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