【搣飛割凳】三個年代，三類低下層

描述低下層或邊緣社群的香港電影，有，但不多。以下三齣，分別來自三個年代，各自述說了一個香港社會的悲劇現實。

【關懷弱勢】《癲佬正傳》（1986）

上世紀80年代香港，精神病患者備受歧視（甚至會將精神病患者跟智障人士撈亂）。爾冬陞沒有採用《何必有我》的超級極度煽情取向，改以社工和記者的視點，進入這個被視為不正常的世界，讓作為正常人的觀眾知道：香港存在了一群得不到正常人關懷的人，但還是有人願意去關懷。

【土地問題】《籠民》（1992）

籠民，住在籠屋的貧民。張之亮以低成本，拍攝了一班籠民的故事，他們都是中老年男人，偶爾加入了一個青年，這青年由黃家駒飾演。社會賢達表面關懷，實則只想他們盡快搬走，方便業主收樓，以便起更高更貴的樓。接近30年前的電影，香港住屋問題依然得不到解決，甚至，仲衰過以前。

【反映黑工】《榴槤飄飄》（2000）

陳果「妓女三部曲」首部曲。來自黑龍江牡丹江市的小燕（秦海璐飾），在一條到馬檻開工必經的後巷，遇上陪媽咪做黑工的阿芬（麥惠芬飾）——這兩個持雙程證來港的人，日常所看見的香港，就是一條妓女馬伕和南亞裔人士才會使用的窮街陋巷。沒有太多劇情營造，卻忠實呈現不為港人所知的香港。