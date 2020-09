武肺疫情對美妝生意存在一定打擊,但近日竟然有一座5層高的美妝店登陸尖沙嘴,主打來自世界各地的小眾護膚及美妝品牌,當中更有不少80、90後創立Made in Hong Kong的新勢力品牌,值得我們認識一下。

【天然番梘Soap Yummy】Karina:糖水做靈感

追求環保、天然的Soap Yummy主打具護膚功效的手製番梘,26歲的Karina去年才創立品牌,初時經常到市集擺檔,以少女心的冬甩形狀、充滿食物香氣的番梘吸客。Karina的初心是希望以有趣的訊息宣揚環保,在香港土生土長的她指本地有很多文化值得讓更多人認識,所以首個系列命名為「Taste Of Hong Kong」。

Karina說:「首個系列靈感來自港式糖水,例如豆腐花、芝麻糊、薑汁撞奶等,希望將本土的飲食文化特色融入品牌,介紹畀更加多本地人和外地人認識。」她的第一款手工番梘就是豆腐花味,以豆漿和豆渣為材料,沒有加入任何香精,敏感及乾性皮膚也適用。平日她會舉辦workshop教人整番梘,鼓勵參加者用家中餘下的咖啡渣或橙皮等加入手工梘,讓環保生活變得更有趣味。

【手調香水Ninety Second】Katrina:香港值得擁有

手調香水品牌Ninety Second於大前年創立,25歲的創辦人Katrina本身畢業於科大商學院,當時她發現興趣不在於市場營銷,於是放手一搏全職做人手調製香水,將其變成自己品牌及職業。

Katrina很喜歡香氣,認為香港這個地方應該要有Made in Hong Kong的東西, 這想法便成了她創立品牌的動力及製香靈感,她說:「我哋有隻香水叫1841,用咗舊日香港做概念,會用特別啲嘅味道,例如沉香、檀香等去營造呢種感覺。」對她來說,最大的經營困難是one-man band,甚麼也要自己做、自己學,但最後成功吸引到其他品牌邀請合作,如Pinkoi與Miffy的聯乘香水,與另一本地品牌合作的Secnted of Time香水系列,更指合作過程中擦出不少火花。

【香薰療法Nude Story】Jessie:好好愛錫自己

有機天然的Nude Story於2016年成立,創辦人之一、現年28歲的Jessie以20萬港元起家,運用英國IFA香薰治療師、美國NAHA二級芳療師的資格,將香薰治癒法帶到香港,她說:「香港人刻苦耐勞,經常忽略愛錫自己,好好愛錫自己其實就係我哋品牌嘅座右銘。」

產品由Jessie與拍檔從世界各地空運優質材料,並於香港的工作室親手調製,為保持新鮮,每次也是少量製作。她解釋香薰治癒法對身心靈的功效:「精油源自植物嘅種子、花瓣和樹皮,原本係保護植物免受真菌或昆蟲感染,其實亦可套用喺皮膚上,針對暗瘡肌、敏感肌特別有效。當搽護膚品時聞到嘅香氣由鼻腔帶到腦下垂體,呢個器官正正掌管住情緒、性慾、睡慾及食慾,甚至內分泌。」

【貴價護膚RARE SkinFuel】Michelle:皮膚好有自信

高級護膚港牌RARE SkinFuel由38歲的台籍媽媽Michelle創立,居港10年的她前年大手筆投資300至400萬港元起家,產品的售價亦追得上貴婦愛牌La Mer 、La Prairie。

Michelle很喜歡用頂級護膚品,亦不太喜歡化妝:「 You get what you paid for,我覺得皮膚好的話,其實不需要用很厚的妝也能展現自信。」雖然產品在澳洲製造,利用冷壓的技術讓產品天然活性的成分不會因加熱的製作過程而流失,Michelle亦堅持這是屬於香港的品牌,指不少人替她擔心香港牌子很難賣得貴,當面對這種情況,她會說:「誰說香港牌子不能怎麼貴?沒錯,我的東西是在別的國家生產,可是我的小孩也在港出生,我很驕傲把它變成一個香港的品牌。」

【高效護膚Eonni】Carries:姐姐角度出發

高效護膚牌Eonni在韓文有「姐姐」的意思,35歲的創辦人兼美容專欄作家Carries說:「我想以一個姐姐的角度教大家點樣去保養皮膚。」她創立的Carries Carries公司旗下有三個護膚品牌,分別是韓國製的Blissey、瑞士製的Biorhyme,以及香港品牌Eonni,產品均以她隨着年齡增長的皮膚需要而設計,參考大熱的護膚成份,再與自己團隊合作在港生產。

Carries指出Made in Hong Kong在商業角度的好處:「第一,更容易控制原材料嘅成本;第二,可以降低物流同包裝成本,咁樣產品就可以有更高嘅質素,價錢亦合理。」另外,Carries在疫情前將所有門市關閉,只有少數專櫃,並自己做生招牌代言,主攻soical media。

「提供方便嘅購物體驗」

尖沙嘴的5層高美妝店名為Art Piece,由三位港男生意人創立,他們睇中部份香港人愛代購、喜歡新潮品牌這一點 ,以小眾口味殺出一條血路。品牌CFO Leo表示:「我哋創立Art Piece呢個結合線上線下的美妝購物平台 ,其中一個原因希望畀到客人一個好方便嘅購物體驗,另外亦希望可以培育一班香港本地品牌,同佢哋一齊成長。」

