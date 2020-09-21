小鬼設靈丨任賢齊林俊傑送別好友 下月6日舉行追思音樂會

台灣藝人黃鴻升（小鬼），上周三（16日）因主動脈剝離阻塞心血管在家中猝死，終年36歲。小鬼的家人於上周六（19日）起，一連三日在台北龍巖民權會館為小鬼設靈，連日來小鬼約百多位圈中好友及Fans均前來悼念。經理人宣佈將於10月6日在華山Legacy舉辦追思音樂會，至於告別式則希望留給他的家人和至親陪小鬼走最後一程。

今日是設靈的最後一天，據台灣《蘋果新聞網》報道上午約9點左右小鬼的女友峮峮（吳函峮）一身素服與小鬼的經理人一同抵達靈堂，連續3天堅持陪伴摯愛走最後一程。約上午9點50分小鬼的父親亦抵達靈堂，他顧及在場傳媒不想大家辛苦，刻意放慢腳步。靈堂於上午10點開放前，現場已有百多名Fans排隊。

任賢齊約上午11點左右到達靈堂，到來時他客氣地彎着腰跟傳媒致意，而正在台北開騷的他，前晚在演唱會上唱《我是一隻小小鳥》時，憶起小鬼不禁悲從中來哭着說︰「天上的小鬼，我會想你的。」小鬼的初戀女友楊丞琳，繼前日今日再度現身靈堂，問楊丞琳跟小鬼說了些什麼？以及有沒有夢到小鬼？她只透過經紀人回應：「謝謝大家，這幾天辛苦了。」至於跟小鬼是中學同學的許瑋甯，今日12點半到靈堂，她全程低頭不語，亦是她連續3天到來悼念摯友。此外，小鬼其他好友林俊傑、陳柏霖、柯有倫、王心凌、黃子佼、安心亞、蕭敬騰等陸續到靈堂。

小鬼的女友峮峮約下午2點多離開靈堂，之後其經紀人接受台灣《蘋果新聞網》電話訪問時表示，峮峮這三天的情緒已漸漸平伏，「她每天醒來都有『自己有件大事必須完成』的感覺，就是要去靈堂陪伴小鬼。」而今日是靈堂開放最後一天，經紀人擔心峮峮因而失去寄託，會多關心和陪伴她，亦感謝小鬼的友人及前輩們，給峮峮打氣，至於追思會的細節，則待家屬公佈。下午5點，蕭敬騰來到靈堂，他只待了15分鐘後，在工作人員護送下離開，他婉拒受訪並雙手合十示意。

小鬼生前的好友李易，因工作在身今日未能到來，親自做了客家小炒讓老婆六月帶來靈堂，他傷感表示︰「如果覺得太鹹的話，應該是多加了幾滴眼淚在裏面。不管好不好吃，都希望你能來夢裏好好跟我分享口感，希望今天在另外一個世界的你也要過得很好，大家都還是很想你。」

此外，與小鬼同門的玉兔（鄭如吟），視對方如哥哥，至今她仍難以接受，她在社交網發文，指連續3天都夢到小鬼，夢中的他跟平常一樣和大家說笑，她並把思念寫在字條上，還寫着︰「親愛的葛格，你真的很疼我，我好想你，真的好想你。」

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