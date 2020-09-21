陳惠敏妻女涉襲擊刑毀被捕 閉路電視揭有人持鎚仔登門

75歲武打影星陳惠敏肺癌初癒，同時捲入一宗跟游先生的金錢糾紛。陳惠敏女兒Didi陳映諭（原名陳鳳儀）在Facebook代父發聲明，指這位游先生為「老千」，藉老父名聲招搖撞騙。游先生反駁指陳惠敏早前在養和醫院的18萬元住院費，亦由自己負擔，後因對方獅子開大口追加至30萬元才拒絕，導致反目。上星期三游先生到紅磡警署報案，當時他表示事件涉及陳先生屋企人。

警察公共關係科今日回覆《蘋果》查詢表示，於本月11日接獲一名31歲男子報案，指7月31日在住所被兩名女子掌摑，單位內一個花瓶亦被損毀。上星期二拘捕一名65歲姓吳女子及一名46歲姓陳女子，涉嫌普通襲擊及刑事毀壞，獲准保釋候查，二人於下月中向警方報到，案件交由九龍城警區反三合會行動組接手調查。今日Didi接受《蘋果》訪問時，承認跟母親就一單刑毀及傷人事件，現保釋候查，她說︰「係關於游先生，不過交咗畀警方處理，暫時真係唔可以有乜嘢講住。等成件事完咗，到時再同大家交代。」

作家沈西城日前在個人網台節目《西城故事》提到此事，他表示據知有人衝上游先生住所，涉嫌摑了對方幾巴，因游先生家裏裝了攝錄機，有人被何文田差館拘捕，以500元擔保。游先生今日接受《蘋果》訪問，他以短訊回應表示「今次我考慮咗好耐應唔應該報警，因為唔希望會有第二個好似我咁嘅受害者。」

從游先生提供的cctv見到7月31日下午2時40分，有2女1男去到游先生住所，一入屋內2名女子的情緒最為激動，不停質問游先生醫藥費的問題，她們逼近游先生，左邊較年輕女子首先發難，疑以手意圖掌摑，被游先生擋開。接着到身旁穿深色衣服的年長女子出手，涉嫌左右開弓摑了游先生兩巴，之後游先生退到飯廳。兩名女子繼續在室內大聲謾罵，其間年輕女子從手挽袋取出一個鎚仔，擊毀一個花樽。而同行男子表現悠閒，在廳內行來行去。

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