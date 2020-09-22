add名人時尚｜Christopher Kane穿上身的藝術品 Erdem畫寫浪漫小說

Christopher Kane

疫情之下，時裝周改為線上發佈成為了新趨勢，另一邊廂亦激發了設計師的新思維，甚至在這段非常時期，可以與設計師有更深入的對話，讓大家更解創意源自何處。擅長於時尚中帶出怪誕氛圍的Christopher Kane，2021春夏系列以「Home Alone」為主題，將疫情期間的畫作延伸至服裝上，製作出獨一無二的系列。

疫情爆發帶來最壞的情況，但也可能是最好的機會，因為讓人們有足夠的空間進行反思，作出變化。期間不少設計師都需要被停工，Christopher Kane也不例外，已經14年沒有畫畫的他，禁足期間於花園重拾了對繪畫的熱情，也填補了恐懼和焦慮，一邊繪畫一邊享受自己，他將閃粉灑在畫紙，創作從虛構的肖像到抽象的作品，充滿鮮豔色彩和閃粉。

這些抽象作品變成了系列中的主角，主要是寬鬆剪裁的款式，連身裙、針織毛衣、外套等，畫作成為了搶眼醒目的印花，灑上閃粉，也有條紋與閃石設計，部份造型搭配黑色tee，並用寫上「Painted by Christopher Kane」的字句，每一件服飾都仿如「行走的藝術作品」，饒富別具一格的時尚玩味。

Erdem

被喻為是英國時裝協會「最愛」的設計師，獲獎無數的Erdem Moralioglu擅長以印花元素營造華麗復古的氛圍，其設計出名細膩精緻，兼充滿藝術氣息 。Erdem 2021春夏系列，選址位於Essex的Gibberd Garden拍攝，以Susan Sontag作品《The Volcano Lover》中的角色Emma Hamilton為靈感，在園野中以設計演繹帝國時代間的愛情故事，展示獨有的Erdem式浪漫。

有人說花卉印花是把雙刃刀，甜美卻容易變得俗氣。在Erdem Moralioglu的手下，淡黃色、橄欖綠色、櫻桃紅色等大大小小的碎花在連身裙上盛放，再融入經典的toile de jouy牆紙元素，個性鮮明的刺繡印花互相映襯。長袍禮服、貴族小外套的輪廓配合高領、U領、珍珠及蝴蝶結絲帶等細節，重現18世紀的古典美，兩款深色調的西裝在一眾充滿少女氣息的設計中更見魅力。白色圍巾是今季的造型重點，剪裁keep it simple，以印花做主角，泡泡袖和不規則的剪裁碰撞出隨性的優雅，軍裝元素有意無意地穿插在系列之間，呼應着主題，整體設計媚而不俗。

Erdem Moralioglu表示《The Volcano Lover》是他在封城期間最愛的讀物，今季時裝騷，準備工夫和往季並沒甚麼不同，只是少了觀眾，所以他特意用上無人機拍攝，希望能從不同角度仔細地展示作品的美態。

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