林作母親拒裕美入門 寧願兒子翻兜舊愛或另結新歡

蘇民峰與黃芳雯主持香港開電視節目《搵陣》，今日去到林作與母親黃莉妮於半山麥當勞道豪宅睇風水。之前林作公開跟裕美戀情，激得母親表明反對，母子關係更轉差。蘇師傅在場，被問到林作何時結婚？他說：「一係呢1、2年，最遲2022年頭，唔係就10年後過40歲。」

林作表示從沒想何時結婚，但經此一疫會回家思考，問到可會閃婚？林作說：「我做嘢一向衝動，不過我唔鍾意細路仔，所以冇諗成家立室，反而我哋鍾意狗多啲，屋企3隻狗。」至於媽媽鍾意裕美未？他先扯開話題說：「佢一隻狗都唔鍾意。」然後搖頭表示媽媽仍未接受裕美，再說：「要等南北韓半島危機解決先到我。」他指媽媽有跟裕美見面，但互當透明，可能到中秋安排飯局，到時一定高收視。

林媽媽表明不想兒子早婚，最緊要先甩現在戀情再找個門當戶對，蘇師傅贈言林作命格要找強悍女人，不能小鳥依人，林媽媽即明言：「好強悍，咁我知。」追問林媽媽是否聯想到兒子舊愛麥明詩？她說：「唔開名，唔好影響人，但我好相信有嗰一日，總之佢翻兜或另結新歡兩個方案我都接受，佢以前啲女朋友我個個都夾到。」

經過蘇師傅看過林作家風水，指今年桃花位在廁所，多沖廁有助減少桃花，林媽媽即同兒子說：「沖走埋佢（裕美），將佢沖出大海。」林媽媽又開心分享，表示兒子賺到錢不再洗她的錢，早前更買了一架黑色開蓬古董車，預計這幾天運到，她說：「佢仲話兜阿媽出去遊車河，係阿媽坐先，最好之後兜走埋佢（裕美）。」黃芳雯正日生日開工，獲公司安排生日蛋糕，她指收工後跟家人食飯慶祝，老公更當柴可夫接送。

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